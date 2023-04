Bertín Osborne aclara qué tipo de relación mantiene con su nueva 'novia', Marlises Gabriela Guillén. Solo unas horas que saliera a la luz que el cantante salía con esta empresaria y modelo ocasional, el cantante ha entrado en 'Es la mañana de Federico' de Es Radio para explicar cuáles son sus sentimientos hacia la joven y revelar si es su pareja y vuelve a estar enamorado. "Gabi es una tía estupenda, es un fenómeno, es discreta, trabajadora. Ella es fisioterapeuta, tiene un centro de terapias y ha abierto otro y trabaja mucho. Es una monada y la veo de vez en cuando. No es mi novia y estar enamorado son palabras mayores. Lo que me jode es que tendré que ser yo quien diga que está enamorado. Yo estoy encantado y de vez en cuando la veo aunque también veo a otras amigas" aseguró.

Bertín Osborne sobre su 'novia' Marlises Gabriela Guillén: "Es una amiga con la que me lo paso muy bien y ya está"

En el programa radiofónico, Bertín Osborne ha explicado que lleva dos años y medio separado y que "salgo y entro y lo hago con muchos amigos y amigas" y que Marlises Gabriela Guillén, a la que él llama cariñosamente Gaby, es una de ellas. "La veo de vez en cuando, yo no sé su vida ni me importa. Es una amiga con la que me lo paso muy bien y ya está" y deja claro que jamás se referirá a ella como "una de tantas". "Es una falta de respeto y de educación, jamás diría alogo así porque no se lo merece, ella es ella y me lo paso fenomenal pero no es mi novia. Que no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Es una chavala a la que veo algunas veces y ya está", afirma. "Es una fisio maravillosa y tiene una cosa que te pone en las piernas que me tiene enganchado, un aparato que se pone y se hincha (se refiere a la presoterapia) Yo soy de campo y ahí no hay estas cosas. Me da un masaje en la espalda y me quita las contracturas y luego nos vamos a cenar", añade.



Bertín Osborne sobre su nueva 'novia': "Nos hemos visto 8 ó 9 veces en un año"

Bertín Osborne y Gaby se conocieron en la grabación de la campaña de la firma 'El capote'. "Ella es un chavalón y me gustó desde el primer momento pero no empezamos a vernos hasta bastante después. Nos hemos visto 8 ó 9 veces en un año. Ella trabaja una barbaridad y yo también. Ahora mismo una relación no me apetece, vivo muy bien solo", reconoce aunque no sabe qué podría pasar en un futuro. "Ahora la llamaré y si nos vemos la semana que viene pues bien. Ella vive en Madrid y yo en Sevilla. Le he dicho vente a la Feria con tus amigas que son guapísimas aunque no sé si podrá venir porque trabaja mucho", explica. "Dentro de 4 ó 5 meses hablamos otra vez e igual os digo que tengo novia", asegura.

Bertín Osborne ha hablado con su ex, Fabiola Martínez, sobre su nueva 'novia'

Cuando se hizo pública su relación con Marlises Gabriela Guillén, Bertín Osborne reconoce que llamó a su ex, Fabiola Martínez para contárselo en primera persona y esta misma mañana la ha vuelto a llamar y cuenta su reacción. "Más mona, es un encanto. Hemos hablado esta mañana los dos muertos de risa" revela e Isabel González, subdirectora del espacio de Federico, ha contado que la venezolana también le ha confirmado que habló con Bertín y que ella cree que la vida consiste en equivocarse y que el padre de sus dos hijos debería abrirse a una nueva relación.