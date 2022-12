Este 7 de diciembre es un día muy especial para Bertín Osborne, y es que el presentador cumple 68 años. Aunque ha sido un año bastante duro para el cantante por su sorprendente separación con Fabiola Martínez, en varias ocasiones ha reconocido que la relación en bastante buena por los hijos que tienen en común. Hoy que es su aniversario, te contamos todas las curiosidades del andaluz.

Su nombre real es Norberto Juan y estudió en un colegio de los Jesuitas en el escorial. Aunque luego apostase por el mundo de la televisión, Bertín comenzó sus estudios en otro campo totalmente diferente. Él es un apasionado del toro, el campo, los caballos y todo lo relacionado, por lo que empezó la carrera de ingeniería agrónoma en Valladolid.

Como hobby, el cantante arrasaba con su voz en bares y discotecas y como le iba tan bien, decidió participar en su primer festival de canción en el escorial en los años 70. Cuando llegó al estrellato, pudimos conocer más a fondo la vida de Bertín Osborne y no había programa en el que no participará el andaluz. Lo que se desconoce de él es que pertenece a una familia de aristócratas. Tiene tres hermanas llamadas María Teresa, Marta y María de la luz que, al contrario que su hermano, llevan una vida de total anonimato.

Por sus redes sociales nos hemos podido fijar en que el cantante está llevando un tipo de vida muy diferente al de antes. Bertín se ha puesto a tope en el gimnasio y confesaba haber perdido bastantes kilos y ganado mucho en musculatura.