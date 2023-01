Este 26 de enero Fabiola Martínez , junto a la Fundación Bertín Osborne , ha estado en la presentación de un tallerElla es una de las muchas madres que afrontan esta realidad con sus hijos y quiere conocer todas las técnicas para estar bien informada sobre el tema. La ex mujer del cantante ha hablado con nosotros sobre el taller. Esta presentación se había cancelado con motivo de la pandemia y ahora ha recuperado la presencialidad para seguir ofreciendo una de las actividades más valoradas por colaboradores y familias de la Fundación., atendido por voluntarios de entidades como Fundación Mapfre, Fundación Once o Circo el Piruleto, que organizan juegos para ellos y permiten que sus padres vivan bonitos y necesarios momentos de respiro familiar."Es un problema porque tu tienes un hijo con discapacidad que no entiende la importancia de respetar el espacio de cada persona", comenzaba contando la venezolana. Fabiola cree que no hay que esperar a hablar del tema cuando los niños se convierten en adultos,Su hijo está en plena adolescencia y si ya es complicada esa fase de por si, aún más cuando la persona tiene una discapacidad: "entre lo que aprendes y la tranquilidad de tener a mis padres y a Bertín para una urgencia... nos intercambiamos un poco las responsabilidades.

El primer taller tendrá lugar en Madrid el próximo sábado 28 de enero de 9 a 14 horas en el Hotel ILUNION Atrium. Después vendrán Málaga, el 18 de febrero; y Barcelona el 11 de marzo. También visitarán A Coruña, Sevilla, Bilbao y Valencia, en fechas por confirmar próximamente. El objetivo de estos talleres de afectividad y sexualidad para personas con discapacidad es ofrecer herramientas a sus familias y cuidadores, desde el máximo cariño y respeto para que puedan afrontar cierta etapas del niño.