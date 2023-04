Ana Obregón está en boca de todos, incluidos decenas de famosos que se han posicionado a favor y en contra de la gestación subrogada y de la opción por la que ha optado la actriz de ser abuela, y es que el tema, de lo más recurrente en las conversaciones, se ha convertido incluso en debate político y también a pie de calle, sobre el que todo el mundo quiere opinar. La propia Ana ha alucinado con el revuelo que ha causado, y es que ya no es sólo por la polémica que rodea a la gestación subrogada, sino también por su edad (68 años) y por el debate ético que supone haber utilizado el esperma de su hijo fallecido. Una de esas famosas que la apoyó, pero con cautela, fue Carmen Lomana, que ahora ha querido revelar que hasta tiene "envidia" al verla tan feliz.

La socialité acudió a la fiesta por el 50º aniversario de la firma zapatera Martinelli este 19 de abril, y allí charló animadamente con la Prensa, que quiso conocer su opinión sobre la situación de Ana y, para sorpresa de todos, contó que ha hablado con ella y le ha trasladado lo bien que la ve: "Le he dicho: 'Te envidio cuando te veo con esa felicidad'", reconoció. Hace unas semanas, cuando saltó la noticia, fue Carmen una de las primeras en criticar a Ana por haber sido abuela soltera a una edad tan avanzada y se mantuvo distante de dar su opinión por el debate ético que suponía lo que había hecho, pero ahora la envidia por haber dado el paso. Incluso después reveló que ella misma había intentado ser madre soltera por gestación subrogada hace años.

Según contó en el programa 'Espejo Público', se sometió a la fecundación in vitro en varias ocasiones poco antes de que su marido, Guillermo Capdevila, falleciera en 1999 en un accidente de tráfico, y cuando aquello ocurrió, tuvo en su poder decidir si ser madre por gestación subrogada con el esperma que había congelado de él, sin embargo, 'no se vio con fuerzas' para continuar con ese proceso y abandonó la idea. Precisamente la maternidad es un tema que siempre le ha pesado a Carmen, y es que aunque intentó ser madre con todas sus fuerzas, la vida no se lo ha puesto en su camino.