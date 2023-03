Carmen Lomana confiesa que intentó la maternidad por gestación subrogada. La noticia de que Ana Obregón, de 68 años, ha sido madre de una niña a través de este método ha abierto un debate público y político en el que ha habido opiniones para todos los gustos: desde Joaquín Prat que ha sido de los más críticos hasta Georgina Rodríguez que le ha mostrado todo su apoyo. La socialité ya ha confesado, en alguna ocasión, todo lo que sufrió por no poder tener hijos biológicos. "Me tuvieron que operar de urgencia porque yo me estaba muriendo y el médico, que era bastante bestia, me cortó las dos trompas" confesó en 'Espejo público'. Carmen pasó también por el calvario de las fecundaciones in vitro. "Me hice 5. La primera fue en Inglaterra porque era el primer sitio donde habían conseguido que naciera una chica por fecundación in vitro. Pasé también por Paris. Sufrí mucho porque te hormonan muchísimo", recordó.

Ahora, a raíz del debate abierto en España por la gestación subrogada, Carmen Lomana ha confesado en el espacio de Antena 3 que ella intentó ser madre a través de este método. Fue poco antes de que su marido, Guillermo Capdevila, perdiera la vida en un accidente de tráfico. En 'Espejo público', la tertuliana ha confesado que llegó a viajar a Estados Unidos, concretamente a California, para arrancar los trámites necesarios para poner en marcha la gestación subrogada. "Lo podíamos hacer con el semen de mi marido y el óvulo de otra mujer. Yo le dije: "Para mí el hecho de que sea tuyo es mío también", dijo.

Ana Ruiz Hearst

Carmen Lomana reveló que el repentino fallecimiento de Guillermo Capdevila truncó todos los planes de la pareja de ser padres por gestación subrogada y la socialité confiesa que, aunque "había esperma congelado" de su marido no tuvo fuerzas para continuar con el proceso. "En aquel momento, yo no me siento capaz de tener un hijo. Yo lo quería tener con él. No quiero un hijo que cubra las carencias que tenía entonces. Estaba hecha polvo. Quiero un hijo en un momento de alegría", aseguró. La socialité habla de maternidad subrogada de Ana Obregón y, aunque entiende que esté feliz con su niña, no está de acuerdo con la decisión. "Yo humanamente la entiendo y si eso le hace feliz… pero hay que pensar en esa niña. Esa niña va a estar muy cuidada, muy querida. Ana tiene hermanas, tiene sobrinos… Lo difícil va a ser cuando tú tengas 79 años, 80, 85, tener una hija adolescente… Es que hay una diferencia generacional que cómo la vas a comprender", comentó.