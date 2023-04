'El programa de Ana Rosa' parece una fuente de anécdotas diarias, y es que si este pasado martes un exhibicionista se colaba en el directo al grito de "me vais a comer la p*lla" tras llevar más de dos horas esperando a que le dieran paso para intervenir, este miércoles un nuevo 'intruso' se ha colado en el plató, aunque en esta ocasión era uno mucho más adorable y simpático, y es que un pequeño gorrión se había colado en el plató de Ana Rosa Quintana y, al no poder 'echarle' de nuevo al exterior, entre todos habían decidido que, por lo menos, no pasara hambre.

Era durante la intervención de la meteoróloga Rosemary Alker -sobre la ola de calor primaveral que se nos viene encima estos días en España- cuando Ana Rosa contaba la curiosa anécdota: "Se nos ha metido un gorrión en el plató... y ahora no le veo por aquí, pero le hemos puesto agua y pancito", contaba divertida. Quizá llamado por el frescor del plató por el aire acondicionado, el ave habría decidido hacer 'una paradita' en los estudios de Telecinco en Fuencarral: "Fuera hace más calor y se ha metido aquí, que hace más fresquito", afirmaba la presentadora.

Mediaset

No es raro que los gorriones busquen lugares más frescos para refugiarse cuando empieza el calor: "Ya lo dice mi padre, que cuando los gorriones se cuelan en casa es que va a hacer más calor", revelaba Rosemary ante la curiosa anécdota. Sin embargo, deberán tener cuidado de que no empiece a formar un nido en el interior del plató. Precisamente los estudios de televisión suelen tener techos elevados y suelen ser bastante oscuros en altura, no hay depredadores y además le han puesto comida, lo que podría propiciar que el gorrión 'eche raíces' en la que también es la segunda casa de Ana Rosa Quintana.

Mediaset

Hay que tener en cuenta, además, que la época de puesta de huevos de los gorriones ocurre entre abril y agosto, por lo que tampoco sería raro que apareciera algún 'regalit0' del pequeño en el plató... y con 'regalito' no nos referimos sólo a huevos, puesto que los deshechos de estos pájaros también suelen ser bastante abundantes. Sea como sea, esperemos que encuentre la salida pronto.