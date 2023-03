Ana Rosa Quintana suelta un taco en directo. Y es que la presentadora es una auténtica caja de sorpresas y, en 'El programa de Ana Rosa' se muestra más sincera que nunca. Si hace unos días revelaba cómo le gustaría que la enterrasen o contaba un secreto de su boda con Juan Muñoz, este lunes 13 de marzo se le ha escapado una palabra mal sonante e plena emisión del magazine de Telecinco. En la mesa de corazón de 'El programa de Ana Rosa' comentaban los premios Oscar 2023 y le han dado un buen repaso a la noche más importante del cine. Ana Rosa ha conectado con Marisol Teso, jefa de cultura de Informativos Telecinco, presente en la ceremonia que le ha comentado algunos detalles de los galardones que han vivido una ceremonia sobria y elegante sin los sobresaltos de años anteriores como el bofetón de Will Smith a Chris Rock del año pasado o cuando en 2017 se anunció mal la mejor película tras una confusión con los sobres.

Tras despedir a Marisol Teso, Ana Rosa Quintana comentaba con Joaquín Prat cómo habían transcurrido los premios Oscar 2023 y comentaban el protocolo impuesto para que no se repitiera lo de Will Smith. "¿Había un protocola antihostias?" soltó la periodista sin pensar aunque luego se tapó la boca consciente de la palabra mal sonante que había dicho. Luego dejó clara su sorpresa por la rotunda victoria de 'Todo a la vez en todas partes' que se llevó 7 estatuillas. "Para mí ha sido una sorpresa. ¿Habrá que verla no?" aunque Lequio no se mostraba por la labor. Después, la periodista y sus colaboradores pasaron a comentar los estilismos de la alfombra roja que este año fue de color champán. Para Ana Rosa, Cate Blanchett y Jennifer Connelly fueron de sus favoritas. "Cate Blanchett estaba elegantísima sin enseñar nada, con un cuello caja y elegantísima... Jennifer me ha encantado, ella es preciosa", comentó. Además, también comentó los peores looks de los Oscar 2023 y soltó un 'ayyy madre' cuando vió la chaqueta en color rosa metálico que lució Dwayne Johnson.