Ana Rosa Quintana ha faltado este martes a 'El programa de AR' por un motivo muy especial, y es que ha querido ir personalmente al Senado para recoger uno de los premios más importantes de su vida: la Medalla de Honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la conocida como Cruz de la Dignidad, por su lucha incansable contra el terrorismo y por dar voz y espacio durante años a los damnificados. La presentadora, que ha recogido muchos en su carrera -como el galardón de Peregrina de Honor el pasado febrero o el premio a mejor presentadora el pasado noviembre-, no ha ocultado su nerviosismo, y ha protagonizado una divertida anécdota.

La periodista ha querido hablar con los reporteros de su propio programa para dar unas declaraciones, y muy feliz ha revelado que ha sido un gran honor poder recoger este premio en el acto titulado 'Por un final del terrorismo sin impunidad', que ha comenzado a las 9:30 de la mañana en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, motivo por el que no ha podido acudir a su cita diaria con la audiencia, ya que el programa empieza a las 8:55. Este premio pone en valor su denuncia contra el terrorismo durante toda su carrera como comunicadora: "Es la primera vez que no voy por algo por algo que tiene relación con una cosa personal, pero no es personal, nos afecta a todos. Es un honor, es un acto super precioso", ha empezado diciendo antes de añadir: "Los que tenemos muchos años hemos vivido los años de plomo, y no los podemos olvidar: los funerales, los secuestros, los atentados... ha sido tan doloroso que no hay que olvidarlo".

Ana Rosa ha mostrado a cámara el premio por petición de su compañero y amigo Joaquín Prat, y ha compartido la divertida anécdota que ha protagonizado: "Es la primera vez que me ponen una medalla, y antes de empezar nos han dado esto para la solapa, que es como una 'perchita' para colgarla. Yo me la he puesto al revés y por eso se ha caído... pero no he sido la única", ha contado divertida mientras se veían las imágenes del momento en el programa.

La periodista ha escogido para la ocasión un traje de color amarillo con estampado 'paisley', que ha combinado con una blusa de satén de seda en color dorado. No sabemos si el color ha influido en el incidente vivido por la presentadora a la hora de recoger el galardón, pero sin duda ha dejado la imagen más simpática del día.