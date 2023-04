Sálvame ha revelado una supuesta traición a Lydia Lozano de su marido, Charly. Ambos conforman una de las parejas más sólidas del programa. Desde el inicio del programa que ha cumplido esta semana sus 14 años, el matrimonio ha sido ejemplo de una relación fuerte, aunque siempre con rumores sobre la posibilidad de que el marido de Lydia se tomara ciertas licencias o que la periodista hubiera tenido amantes. Incluso, con rumores sobre lo excesivamente cariñoso que se podría mostrar con algunas mujeres.

Ahora, Sálvame ha anunciado que tiene unas imágenes comprometedoras de Charly durante una comida en un restaurante. En la secuencia, según el programa, se puede ver la "complicidad" que hay entre el marido y su acompañante, una mujer a la que acaricia, se acerca y con quien se ríe en varias ocasiones. Sin embargo, la colaboradora del programa no cree el testimonio de la persona que lo ha grabado.

Telecinco

Aunque en un primer momento, Lydia Lozano afirmaba saber perfectamente quién era la acompañante de su marido en estas imágenes, preguntaba rápidamente si era morena o rubia. "Sé perfectamente quién es, fue ayer a comer a un restaurante con una chica morena", aseguraba negando que hubiera pasado nada entre su marido y ella. "Tú marido puede ser muy cariñoso, a veces en exceso. A ti no te molesta pero a mi me molestaría", apuntaba Carmen Alcayde que le preguntaba si contaba con cámaras en casa para poder saber si volvió solo o no. "Sí, y puedo traer las imágenes para ver qué has hecho tú en mi casa", respondía rápida Lydia Lozano.

Por otro lado, aseguraba que es habitual en Charly comer fuera, no solamente cuando ella trabaja sino porque queda con sus amistades, pero aún así confía ciegamente en él. "Sé en todo momento donde está y qué hace aunque no nos llamamos mucho que es algo que me gusta de él", añadía muy segura. "Me corto los diez dedos por Charly, ponga las dos manos en una hoguera, en el fuego por Charly", sentenciaba.

Debido a su carácter sensible, el programa no ha emitido las imágenes pero sí se las ha puesto a algunos colaboradores. “Me cuesta tirar con esto”, decía Kiko Matamoros. El colaborador veía las polémicas imágenes a través de unas gafas de realidad virtual y advertía: “Pueden hacer mucho, mucho daño. Son difícilmente digeribles”.