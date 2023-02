Una tarde más Lydia Lozano volvía a ser humillada en 'Sálvame'. La colaboradora de televisión se ha vuelto a enfrentar a las acusaciones de un testigo anónimo de ser usuaria asidua a los locales de intercambio de pareja junto a su marido Charly. Sin embargo, después de haber soportado todo el chaparrón en la que señalaban abiertamente que la había visto salir "despeinada" de ese local. Unas palabras que han caído como un jarrón de agua fría a Lydia Lozano, harta de ser el blanco de todos los dardos cada tarde en el programa, estallaba y se marchaba en pleno directo.

La máquina Kopérnica ha confirmado la respuesta afirmativa del enmascarado sobre la pregunta '¿Viste salir a Lydia despeinada de una de las habitaciones del club de intercambios?'. Con lágrimas en los ojos y entonando una frase lapidaria sobre su continuidad en el magacín, entonaba "adiós, esto no, hasta siempre". Las últimas palabras de Lydia antes de abandonar el programa en pleno directo.

"Qué no, que no lo voy a aguantar más. He aguantado las bromas. Estoy aguantado mucho, pero esto ya es un cachondeo. Me voy", afirmaba contundente Lydia en un ataque de nervios ya fuera de plató.

La colaboradora era consolada por sus amigos Terelu, María Patiño y Kiko Matamoros. Mientras abandonaba el plató destrozada por las barbaridades que se estaban diciendo sobre ella, la presentadora de 'Socialité' le decía que era ella quien tenía que poner el límite. "Se acabó, el dolor es el límite", le decía María Patiño mientras Lydia Lozana sollozaba tras escuchar que había sido vista saliendo despeinada de un local de intercambio de pareja. Y es que desde el programa de La Fábrica de la Tele estaban destapando algo que, de ser cierto, pertenece a su más estricta intimidad, y a la de su pareja, Charly. Era en ese momento cuando Kiko pedía a las cámaras que dejasen de grabar ante una Lydia Lozano totalmente destrozada.

Por esta misma razón, la periodista lloraba implorando pruebas sobre las acusaciones que se estaban haciendo sobre ella y su pareja. A raíz de la noticia del after de Madrid en el que se encontraba Froilán, el programa llevó a una persona, cuya identidad no se reveló, y apareció oculto por una máscara, que ha vuelto este viernes para seguir ahondando en el tema.

El enmascarado explicó en su primera visita al programa que en ese mismo local, en otros días de la semana, hay un club de intercambio de parejas, y que hay personas de Sálvame que se dejan caer por allí por asiduidad. Finalmente acabó diciendo que había visto a Lydia Lozano salir despeinada de este local, una frase que ha acabado con la paciencia de la periodista.

El pasado miércoles, la colaboradora reconoció que fue a ese sitio porque era una fiesta privada para celebrar el cumpleaños de un amigo. "Solo he ido un día, cuando me rompí el radio y me fui a la hora y media. No me lo pasé bien y no estuve hasta las 3 de la mañana. Me tome una cerveza y me fui a casa. No se había inaugurado como sitio de intercambio", matizaba.