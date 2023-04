Siempre buscando un nuevo reto deportivo, el modelo e influencer Daniel Illescas se convierte en la portada de mayo de Men's Health en el mejor momento físico de su vida. El concursante del próximo 'Masterchef Celebrity', creador de aventuras y desafíos, hace un repaso de todo lo que ha conseguido y confiesa estar cumpliendo uno de sus sueños desde pequeño, desde que su abuela le daba la propina y él iba rápido al quiosco a comprarse el número de su revista preferida: "Me tomo las cosas muy en serio, y me encanta ver hasta dónde puedo llegar".

Tras una lesión de rodilla, consiguió completar su primer maratón en la Maratón de Valencia: "Fue el primer reto que me propuse este año y quería lograr terminarlo bajando de las 4 horas. Fue muy duro compaginar los entrenos con mi estilo de vida, ya que, al estar viajando prácticamente durante todo el año, la organización era la clave". Y si la primera fue increíble, su segunda fue en la Maratón de Barcelona acompañando a Alex Roca: "La primera fue un reto a nivel personal y la segunda fue increíble, ya que pude correr junto a una persona tan inspiradora como es Alex. No era la primera vez que le acompañaba, le conozco desde hace más de cuatro años y hemos salido a correr muchas veces”.

Ahora, el nuevo reto de Daniel Illescas es bajar de las 3 horas en su próximo maratón: "Me encantan los retos, me encanta ponerme al límite, me encantan los deportes extremos. Tengo muchos proyectos en mi cabeza, pero, en especial, hay uno que me hace muchísima ilusión: quiero cumplir los sueños de mi abuela”.

“Oye, abuela, tú ya tienes 84 años. ¿Alguna vez te has planteado hacer algo que no has hecho nunca?”. Y me soltó: “Uy, claro que sí, pero... ya soy mayor”. Y dije: “Bueno, no pienses en la edad. Yo quiero cumplir todos tus sueños. Antes de morirte, ¿qué te gustaría hacer?”. Y me dio una lista y me dijo: “Dani, yo sólo te pido una cosa, quiero ir a la Feria de Sevilla”. Y justo ahora el proyecto fuerte será llevármela allí, vestirla de sevillana, que se sienta una diosa, que baile, que disfrute y que conozca la ciudad, porque ella tiene mucho arte", cuenta Daniel sobre cumplir los sueños de su famosa yaya Carmen.

