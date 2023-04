Marta Riesco no se va a quedar callada. Después de una abrupta ruptura de su relación con Antonio David Flores y de que este asegurara en su canal de Youtube que no tiene vuelta atrás, la periodista ha tomado las riendas lanzando algunos mensajes a su ex novio. En ellos amenazaba con no mantener el silencio al que ha acostumbrado durante su relación y hacer estallar alguna bomba mediática. Y parece que precisamente está preparando eso. La periodista no está dispuesta a hundirse aunque haya coincidido en el tiempo su ruptura y su despido de Mediaset, y menos a quedarse callada.

Desde que se hizo pública la ruptura ha habido constantes tiras y aflojas y parece que estos van a tener banda sonora puesto que la periodista, que lanzó a principios de año su tema 'No tengas miedo', está dispuesta a emular a Shakira. A través de sus stories ha compartido que ha enviado un mensaje a Bizarrap, con quien la colombiana realizó su gran éxito.

Instagram

La periodista lo ha compartido con un mensaje claro: "sin miedo al éxito", y es que todos los temas que toca este joven productor son éxitos internacionales. Esta canción está sin duda en la lista que ha elaborado de "cosas que hacer cuando has perdido (casi) todo" en la que ha registrado, entre otras cosas, teñirse las puntas del pelo rosas o hacer al Camino de Santiago.

Aunque Marta Riesco ha dejado claro que su intención ha sido siempre remar hacia adelante y recomponerse después de los duros momentos personales que está viviendo, la periodista también tiene momentos de bajón. Así, en un momento dado ha bromeado comparándose con su lámpara de la terraza, la primera que compró al llegar al piso y que ahora está completamente ajada.

Instagram

"Y ahí está mi lámpara. Desquebrajada. Ha aguantado tormentas, tempestades, tsunamis…Se ha quedado temporadas sola, a oscuras, sin nadie que la encendiera. Pero aquí sigue, desde el primer día que me mudé de casa de mis padres. Fue mi primera compra en este piso. Y a pesar de todo el camino recorrido y soportado, su luz no ha conseguido apagarla nada ni nadie", explicaba.