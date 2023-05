Cristinano Ronaldo ha querido zanjar de una vez por todas los rumores de crisis con Georgina Rodríguez. El futbolista ha compartido una romántica fotografía en la que aparecen dándose un apasionado beso con la madre de sus hijos. Una instantánea que demuestra que siguen tan enamorados como siempre y con el que zanjan los rumores que llevan circulando varias semanas sobre su relación. Un "brindis" por el amor que viene acompañado de este romántico beso que tanto estábamos esperando.

La fotografía tiene como escenario un restaurante en el que ambos están disfrutando de una romántica comida y en el que surge este espontáneo beso con el que han querido dinamitar las especulaciones de crisis de la pareja.

En los últimas semanas han saltado un gran número de noticias alrededor de Cristiano Ronaldo y es que dos mujeres afirman haber mantenido relaciones con el portugués, por lo que le podría haber sido infiel a Georgina. Una de ellas sostiene que ocurrió durante la concentración de la selección portuguesa para el mundial de Qatar, hace tan solo unos meses. Algo por el que Cristiano Ronaldo se estaría pensando en tomar medidas legales.

Una historia de amor de casi una década

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron a salir a finales de 2016 y aunque la pareja quiso llevar su relación de manera discreta, pronto los pudimos ver juntos en palcos en el Bernabéu y paseos por Madrid. La relación se hizo oficial cuando Georgina acompañó a una entrega de premios FIFA a los mejores futbolistas de ese año. A partir de ahí su amor es historia. A pesar de los múltiples rumores y especulaciones que han surgido por su relación, ellos siempre han demostrado que están de lo más enamorados.

