Los usuarios de Netflix tenemos que reconocer que, pese a la variadísima oferta que tiene su catálogo, que incluye películas premiadas e incluso algunas de las recientes nominadas al Oscar 2023, hay ocasiones en las que nos entregamos sin remedio a alguno de los muchos placeres (no tan) culpables que nos ofrece. Realities de parejas como Insiders o Amor con fianza son candidatos perfectos para tardes en las que solo quieres contenido fácil que te permita mantener el "encefalograma plano" y desconectar, de verdad, del estrés del día a día. Y eso también lo ha conseguido la casa del Tudum con sus series documentales sobre personajes famosos como demostraron La marquesa o Soy Georgina.



Tratándose de esta última, la modelo Georgina Rodríguez fue un auténtico descubrimiento en enero del pasado 2022, cuando pudimos comenzar a ver cómo vive la actual novia del futbolista Cristiano Ronaldo. La verdad es que causó sensación debido a los múltiples contrastes que abarcaban los capítulos. El cambio de la vida sencilla que llevaba al lujo y las tareas de empresaria que lidera en el presente son bien distintas, pero hay algo en su forma de ser que hace de Georgina una mujer campechana, y esto quizá es lo que acabó por conquistar al público. Ahora, un año después, por fin sabemos cuándo podremos disfrutar de Soy Georgina 2, la esperada continuación del reality en Netflix.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Soy Georgina 2: fecha de estreno de los nuevos capítulos en Netflix

La espera ha sido dura pero por fin tenemos noticias oficiales de la plataforma con respecto a la continuación de Soy Georgina. La segunda temporada, que ya había sido confirmada, ahora está más cerca que nunca porque Netflix ha hecho público a través de sus redes sociales la fecha de estreno. Los nuevos episodios de esta serie documental al más puro estilo de un reality estarán disponibles para los suscriptores el próximo mes de marzo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gio, calienta que sales. Temporada 2 de #SoyGeorgina: MARZO 2023 pic.twitter.com/Vyo0k3gukU — Netflix España (@NetflixES) January 25, 2023

Los capítulos de esta segunda temporada, de los que Netflix aún no ha avanzado ningún detalle, ni siquiera si serán 6 como en la tanda anterior, prometen contar una fase completamente nueva en la vida de Gio. Fue ella misma la que en octubre del pasado 2022 compartió una sesión de fotos muy especial nombrando a la plataforma dando a entender que, por esas fechas, comenzaba el rodaje de Soy Georgina 2. Pues bien, en este tiempo, ha sido madre, ha acudido a eventos de moda y fútbol, ha apoyado a su pareja en varios partidos y todo eso estará plasmado en la serie documental.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.