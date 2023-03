Los futbolistas están en el punto de mira. Mientras Dani Alves continúa en prisión a esperas de esclarecer los hechos que le vinculan con una violación y Achraf Hakimi acaba de ser inculpado por una presunta violación, ahora Cristiano Ronaldo es acusado de ser infiel a Georgina Rodríguez. Y parece que no ha sido solo una mujer, parece que la infidelidad del astro portugués a la modelo española es por partida doble. Dos mujeres aseguran haber tenido relaciones sexuales con el futbolista. Una es la modelo chilena y ex chica PlayBoy Daniella Chávez. La otra es Georgilaya, una influencer venezolana que, casualmente, tiene un nombre muy parecido a Georgina y que es la que más está dando qué hablar.

Esta mujer afirma que Cristiano Ronaldo fue infiel a Georgina con ella, en el hotel Solverde en Vila Nova de Gaia, una ciudad al norte de Portugal. Se supone que estas relaciones sexuales consentidas tuvieron lugar cuando el ex jugador del Manchester United se encontraba concentrado con la selección portuguesa en busca de la clasificación al pasado Mundial de Qatar.

Georgilaya asegura tener más pruebas que las que ya ha enseñado que son unas fotografías de ella modo fan junto al astro portugués. Aunque el entorno del futbolista lo ha negado rotundamente y amenaza con emprender acciones legales.

Marta López ha asegurado en 'Ya es mediodía' que no es un caso aislado. Para demostrar que "los hoteles de concentración de los futbolistas están llenitos de mujeres", nos ha recordado el caso de Nuria Bermúdez.

Pero a raíz del testimonio de Georgilaya ha salido a la luz el supuesto affaire de Cristiano Ronaldo con la influencer chilena Daniella Chavéz. La modelo asegura tener pruebas de su relación con CR-7 y tener en su poder un vídeo íntimo que no quiere hacer publico por temas de privacidad y por lo que sale en las imágenes, un contenido muy íntimo.