"No tengo pareja, pero voy por la vida mirando por si acaso", dijo Toni Acosta hace unos meses cuando le preguntaron por el estado de su corazón… Y parece que ahora lo ha encontrado. Junto a este atractivo acompañante la hemos visto paseando por el centro de Madrid y lo hacía muy, pero que muy acaramelada. Desde que se separó de Jacobo Martos, en 2015, solo le hemos conocido un amor. Tres años después de su separación del hijo de Raphael, Toni encontró el amor junto a Sergio Bethancourt, que trabajaba junto a ella en la obra de teatro 'Placeres íntimos', que protagonizaba la actriz en 2018.

Volcada en el trabajo

Además de tener nuevo amor, Toni Acosta vive volcada en su trabajo. Actualmente, protagoniza junto a Omar Ayuso la obra de teatro 'El sonido oculto', en la que da vida a una profesora. Estarán en la capital hasta el 14 de mayo y después empezarán la gira. Además, acaba de estrenar en cine 'Vaya vacaciones'; en Netflix, 'Fenómenas' y en Televisión Española la podemos ver de lunes a jueves a las 21.50 h. en '4 estrellas'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su historia de amor con el hijo de Raphael

A principios de los 2000, cuando trabajaba en 'Policías, en el corazón de la calle', conoció a Jacobo Martos, uno de los hijos del cantante Raphael, que ejercía de ayudante de dirección en la serie de Antena 3 que la catapultó e la fama y donde se enamoró.

Tras unos años de noviazgo se casaron en una boda celebrada en Tenerife, lugar natal de la intérprete, y fruto de su matrimonio nacieron dos hijos, Nicolás y Julia. Sin embargo en 2015, tras 15 años juntos, decidieron tomar caminos separados. A pesar de ello, su relación ha sido siendo muy buena por el bien de sus dos hijos en común y es habitual verles disfrutar de su tiempo libre juntos. También a Toni acudiendo a los conciertos de su suegro junto a sus dos hijos.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.