Jesulín de Ubrique tiene la agenda muy completa. El torero concursará en 'Masterchef Celebrity', también está organizando su docuserie, se sentará con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y ha grabado un precioso programa donde muestra sus inicios. 'El camino a Casa' se estrena mañana jueves en La Sexta y veremos la parte más íntima del diestro. Este miércoles 3 de mayo, Jesulín se emocionaba en 'El Hormiguero' viendo las imágenes de su visita a la casa en la que vivía de niño junto a sus padres y sus tres hermanos, Humberto, Víctor y Carmen Janeiro

Al diestro le era inevitable no emocionarse al ver ese trocito de programa. "Las imágenes han sido un paño de lágrimas... Es volver y me ha hecho una ilusión fantástica, me he emocionado muchísimo y me ha traído recuerdos imborrables de mi vida. Fui muy feliz en esa época de mi vida", le contaba al presentador. "Estar en sitios donde he vivido hace 35 años ha sido algo muy emotivo y personal", añadía.

Antena 3

El marido de María José Campanario se considera un hombre duro pero parece que desde que su padre falleció vive la vida con más sentimiento: "Ahí vivimos mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo. Fuimos muy felices aquí, me encanta estar aquí aunque haya sido un poquito", decía en el trailer. Allí vio la bañera en la que su madre le bañaba junto a sus hermanos y no ha podido evitar no llevársela para su actual casa: "Me he llevado la bañera y me voy a bañar ahí y voy a bañar a mis hijos ahí... He sido un niño feliz".