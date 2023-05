Todos estamos esperando a que Ana Obregón regresa por fin a España.parece que la vuelta a nuestro país es inminente. No solo esperamos a ver a la bióloga por las calles de Madrid, sino que también Ana tiene varios proyectos profesionales. Pablo Motos fue el primero quepero no queda aquí la cosa. Ana Obregón vuelve a la televisión, en concreto para ser jurado de la tercera edición de Mask Singer. El programa está grabado pero la sensación que causará será la misma que si es en directo porque todos están deseando ver a la presentadora en su ambiente natural.

Será el próximo 10 de mayo cuando 'Mask Singer: adivina quién canta' regresará a Antena 3. Esta tercera edición promete más emoción que nunca y Ana Obregón estarña muy bien acompañada por 'Los Javis', Javier Calvo y Javier Ambrossi, y la gran Mónica Naranjo.

No es la primera vez que la presentadora está en el programa. La actriz estuvo de invitada en la segunda edición y cosechó un gran éxito al mostrarse de lo más divertida en el programa. A parte de sus proyectos televisivos. Ana Obregón está completamente centrada en el éxito del libro de su hijo Aless Lequio. Los beneficios obtenidos por el libro llamado 'El chico de las musarañas' serán donados para la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio. Por este motivo, Ana pidió expresamente a la editorial HarperCollins que no distribuyera ningún adelanto del libro.