Sobre la vejez, sobre el amor por los perros, sobre el fanatismo por el fútbol, sobre Argentina y los argentinos: de todos esos temas y más trataron Ricardo Darín y Pablo Motos durante la enésima visita del actor al plató del programa de Antena 3. Pero si hay algo que ha dejado en shock a toda la audiencia de Antena 3 ha sido la confesión del presentador.

Aprovechando que tenían a uno de los actores más queridos y respetados de los últimos años, Trancas y Barrancas propusieron su habitual juego en el que el presentador debía contarle una historia a su invitado, para que descubriese si era verdadera o inventada. En ese momento comenzó un relato que enmudeció a todos. Si el otro día Pablo Motos ya se abrió en canal por Enrique San Francisco, ayer nos volvió a dejar con la boca abierta.

Tras preguntar si alguno de los dos había tenido alguna experiencia con armas, el valenciano tomó rápido la iniciativa: "Sí. Me pegué un tiro en la cabeza... no me di... por eso estoy aquí". Tras este impactante comienzo, continuó explicando que durante el servicio militar obligatorio se encargaba de guardar y cuidar de las armas.

Pablo Motos casi muere de un disparo

El Hormiguero

Pablo Motos revela que aquel día "había quedado una tarde de paseo con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro". El presentador era consciente de que iba a llegar tarde a su cita, por lo que decidió "no limpiar ninguna. Solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara", ha contado.

"Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba", continuó explicando. "Al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo".

Pese a que el presentador no pudo responder a las preguntar que Darín le hizo, no dudó en que la historia que acababa de contar era cierta. Algo que Pablo confirmó ante la sorpresa de todo el público, que durante unos minutos había pensado que se trataba de una historia inventada para engañar al entrevistado.