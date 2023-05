Ya está más que confirmado que 'Sálvame' tiene sus horas contadas. Jorge Javier Vázquez ha sido dueño y señor de las tardes durante 14 años y ahora pasa el relevo a Ana Rosa Quintana. El próximo 16 de junio será el último día de emisión de 'Sálvame' y también la propia presentadora ha confirmado que a partir de septiembre se hará con las tardes. Un duro golpe que están mediando los colaboradores del programa. Cada uno está reaccionando a su manera. Kiko Hernández, Terelu Campos y Jorge Javier eran los primeros en reaccionar antes la devastadora noticia. En concreto el presentador lo hacía con un toque de humor por sus redes sociales.

El presentador aprovechó el 'Día de la Madre' para tirar de ironía y hablar de su incierto futuro profesional con un vídeo de su madre y él manteniendo una ingeniosa conversación: "Ni en el Día de la Madre puedo estar tranquila. ¿Y ahora qué vas a hacer?", le pregunta su madre a lo que el presentador contesta: "Igual vuelto al teatro". "Como te fue tan bien la última vez…", sentencia la madre. Está claro que el humor le viene de familia.

Una de las primeras en reaccionar al vídeo ha sido su compañero y amiga Mercedes Milá. La presentadora parece que se ha convertido en un gran apoyo para el presentador y no pretende soltarle la mano en este delicado momento: "Te han dicho muchas cosas bonitas; ese es nuestro patrimonio. No sé si estás triste o contento, sea lo que sea me tienes a tu lado", le escribía la presentadora.