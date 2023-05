'La isla de las tentaciones' puede haber terminado su sexta temporada, pero los salseos, cotilleos y noticias siguen más allá de las villas de República Dominicana, y es que cuando ya todos están en España y se han reencontrado -y hasta reconciliado contra todo pronóstico como Naomi y Adrián-, parece que otros han seguido buscando el amor por su cuenta, como Nico Craiu, ex de Gal·la en 'La isla de las tentaciones 4', y Marina López, ex de Álex Sánchez en 'La isla de las tentaciones 6', que ahora se ha sabido ¡que se han liado!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ha sido en el videopodcast de 'Tentaciones After Show' donde se ha soltado la bomba, y todos han alucinado: existen imágenes en las que se puede ver a Nico y Marina de lo más cariñosos en una cama. La ex tentadora María Aguilar no ocultaba su sorpresa: "¿Perdona? Pero si Nico lo acaba de dejar con su novia hace una semana", recordaba refiriéndose a María Ramírez, la chica con la que llevaba saliendo desde finales de 2022 y con la que anunciaba ruptura hace sólo unos días en mtmad. Ninguno de los dos protagonistas de la noticia ha comentado nada aún, y es que quizá sea demasiado pronto para saber si lo suyo es sólo un rollo o si van a formalizar una relación, aunque Marina sí hablaba recientemente para confesar que fue víctima de abusos sexuales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

David Vaquero, de 'La isla de las tentaciones 6', que también se encontraba en el plató del podcast, no se cortaba tampoco a la hora de opinar: "Marina tampoco pierde el tiempo", apostillaba, y es que lo último que se sabía es que se estaba viendo con Samu Chávez (de 'La isla de las tentaciones 5'). Sin duda, parece que el programa se retroalimenta con sus propios concursantes, y es que al final todos se conocen entre todos y el roce, inevitablemente, hace el cariño. ¿Quiénes serán los siguientes en caer en la tentación?