Seis meses después de poner punto final a la intensa experiencia vivida en La Isla de las Tentaciones, las cinco parejas protagonistas de la sexta edición del formato se reencuentran ante Sandra Barneda para abordar cómo están actualmente sus relaciones, en la nueva entrega del programa que Telecinco emite el lunes 24 de abril (22.00h).

Lo más peliagudo de esta cita es que, además de los integrantes de las parejas que viajaron juntas a participar en la compleja aventura de La isla de las tentaciones, también estarán los terceros en discordia que dificultaron (y en determinados casos hasta rompieron) la estabilidad de sus relaciones.

Tras su agitada hoguera de confrontación, David y Elena abandonaron por separado la aventura, aunque él optó por seguir conociendo a María, la soltera con la que más había conectado. Ahora vuelven a verse las caras para explicar lo sucedido desde entonces en un reencuentro al que también se presentará la propia María.

Marina y Álex, que también decidieron terminar su relación en su hoguera final tras sucumbir ambos ante la tentación, protagonizan un encuentro que se ve alterado por la irrupción de Manu, soltero preferido de ella. Además, Yaiza, a quien Álex decidió seguir conociendo fuera del programa, explica lo vivido hasta el momento.

Alejandro y Laura, por su parte, tampoco cerraron la aventura tal y como ellos esperaban al inicio. En el programa, vuelven a mirarse a los ojos y explican qué ha pasado entre ambos en este tiempo en una cita en la que comparece Saúl. Por su parte, Lydia y Manuel, a quienes la experiencia reforzó su vínculo amoroso, también protagonizan su propio reencuentro.

Por último, Adrián y Naomi, tras romper su relación en la hoguera final, se sientan ante Sandra Barneda para compartir qué ha sucedido desde que regresaron a España. Keyla y Napoli, sus solteros favoritos, no faltarán a la cita.

Además, tras el reencuentro de La isla de las tentaciones, Mitele Plus ofrecerá el nuevo formato Tentaciones After Show con invitados especiales, comentarios sobre la experiencia de las parejas y algunos de los protagonistas de la sexta temporada. El primer programa arranca con la presencia de Sandra Barneda y Keyla, soltera favorita de Adrián.

