Chanel desvela los momentos incómodos que vivió antes de su participación en el festival de Eurovisión. El 14 de mayo de 2022 en Turín, la cantante hacía historia para España consiguiendo un tercer puesto con su 'Slomo' con una puntuación de 459 puntos. Cuando se cumple un año del 'Chanelazo' y a pocas horas de la actuación de Blanca Paloma en Liverpool, la cantante recuerda cómo fue su paso por este certamen. Chanel ha concedido una entrevista en el podcast 'Menudo Cuadro' de Podimo donde, en una amena charla con David Andújar y David Insua, deja claro que su paso por Eurovisión no fue un camino de rosas.

Chanel confiesa que hubo momentos incómodos y rifirrafes en la semana de Eurovisión

Chanel recuerda cómo llegó 'Slomo' a sus manos y se convirtió en candidata para representar a España en Eurovisión 2022. "Me dijeron que me habían visto en musicales y querían ponerme en contacto con los productores de la canción para ver si les encajaba. Yo en ese momento estaba ensayando un musical y dije: 'Vamos a escuchar qué nos está poniendo la vida'. Escuché la canción y me encantó. Les envié la canción, pasé la audición y todo lo demás ya lo sabéis". Tras ganarse su puesto con su victoria en el Benidorm Fest que no estuvo exenta de polémica, la cantante se centró en preparar su puesta en escena y reconoce que, en la semana de Eurovisión, vivió momentos incómodos. En el vídeo de la parte superior, Chanel revela los momentos más difíciles que vivió en el festival de Eurovisión.

"La semana de Eurovisión recuerdo que pasaron muchas cosas internas: tensiones, rifirrafes, desencuentros... y le dije a mi maquillador: 'Es que no me siento a gusto, necesito que todos estemos felices'. Había mucha presión y por eso estábamos tensos" reconoce y cuenta que, un día antes de la final, decidió reunirse con toda la delegación española en Eurovisión. "El día de antes, me senté en el camerino y les dije: 'Esto es muy fuerte, por mi salud y la de todos, vamos a hacer que esta experiencia sea maravillosa y si tenéis que solucionar algo, habladlo. Quiero que esto sea luz y hagamos todo bonito y de la mano'. Y todo cambió", revela y deja claro que nunca pensó que ganaría. "Cuando acabamos la actuación dije: 'Chicos, ya hemos ganado. Lo que acabamos de hacer en este escenario es muy fuerte'", cuenta.