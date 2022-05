Chanel consigue el tercer puesto en Eurovisión 2022

Chanel ha hecho historia y ha quedado en tercera en el Festival de Eurovisión. Durante la primera parte de las votaciones del jurado profesionales, la representante española se ha situado en los primeros puestos y ha sido una de las favoritas a la hora de ser votada, algo que también ha sucedido después con la votación popular. De hecho, las apuestas ya la situaban entre los primeros puestos desde el primer momento. Y finalmente se ha quedado en el puesto tercero, la mejor posición desde 2001 con David Civera.



España solo ha ganado dos veces el Festival de Eurovisión, en 1968 y en 1969. Y ahora Chanel ha conseguido un puesto histórico en la clasificación de España en el importante festival de Eurovisión.

Lo cierto es que la actuación de Chanel ha sido todo un exitazo. La cantante, de origen cubano, lo ha bordado en el escenario con su canción 'SloMo', con la que ha cantado y bailado y ha sorprendido a todo en lo que se ha dado a llamar el 'Chanelazo'. La artista ha lucido un traje de inspiración goyesca de Palomo Spain. Ha estrenado el diseño, muy similar al que ya había lucido para los ensayos.

Chanel ha protagonizado una actuación brillante y después en sus primeras palabras tras pasar por el escenario ha expresado su alegría y su agradecimiento entre lágrimas. Decía que eran lágrimas de emoción y se mostraba feliz por el apoyo que ha tenido durante su paso por Turín donde ha tenido lugar esta 66 edición del famoso Festival de Eurovisión, que ha contado entre sus presentadores con la estrella italiana de fama internacional Laura Pausini.

Chanel, con 31 años, es cantante, actriz y bailarina. Sin duda, ha afrontado en Eurovisión el reto más importante de su carrera. Chanel Terrero nació en Cuba pero desde muy niña, con apenas tres años, se trasladó a España con su familia. Llegó a sufrir bullying en su infancia. Y desde muy pequeña se sintió atraída por las artes escénicas y aprendió canto y baile.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io