Kiko Hernández ha estallado en pleno directo contra Alessandro Lequio. El italiano comentaba en 'El Programa de Ana Rosa' la nueva paternidad de Robert De Niro, que se ha convertido en padre a los 79 años de su séptimo hijo. El colaborador hacía unas duras declaraciones, sobre todo tras conocerse su situación personal. Ana Obregón ha optado por la gestación subrogada a sus 68 años y aunque esté feliz con la llegada de su nieta Ana Sandra, son muchas las críticas que está recibiendo. Según ha contado Lequio, de este proceso siempre ha estado enterado pero parece que no está muy de acuerdo con la madre de su hijo Aless Lequio. "A partir de determinadas edades hay que pensar un poco en el futuro de esos hijos. No sé qué es peor, si criar a un huérfano, o criar a un dependiente de enfermos. No lo sé. Pero me parece una locura", eran las palabras exactas del italiano y el colaborador de 'Sálvame' no ha podido morderse la lengua.

Telecinco

"No hagas el doble juego chaval. No entiendo que le ayudes entonces a buscar una gestación subrogada. Las cosas son las siguientes... Ana iba a tener un niño con 68 años y punto", decía el colaborador bastante molesto. Ana Obregón también se hacía eco de la nueva paternidad del actor Robert De Niro y compartía en sus redes la doble moral que existe con este tema: "No veo que sea noticia que Robert sea ahora padre. Parece que su edad no importa y la de Ana Obregón sí. Qué hipócrita", escribía una usuaria en Instagram, a lo que Obregón respondía: "Es que desgraciadamente el machismo existe".