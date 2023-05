Bertín Osborne le manda un mensaje a Belén Esteban sobre la entrevista de Jesulín en 'Mi casa en la tuya'

Bertín Osborne ha reaparecido ante la inminente entrevista que le ha realizado a Jesulín de Ubrique en 'Mi casa es la tuya'. El presentador acudía este jueves 11 de mayo a la presentación del documental de 'Burguer King', "Fanáticos de lo Real" y le mandaba a Belén Esteban un mensaje tranquilizador. El regreso de Jesulín de Ubrique a televisión tiene a la colaboradora en tensión. "Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual", reaccionaba Belén a la polémica noticia.

"Jesulín es divertido, simpático como es él y no es nada conflictivo. El otro día le mandé un mensaje a Belén para decirle que no se le ha mencionado", confesaba Bertín a los medios que se encontraban en el evento. "Belén Esteban no ha salido en el programa, lo único que hemos hecho es repasar, se ha hablado de sus últimos años que no se ha conocido, de su mujer, María José, de si vuelves a los toros... todo muy distendido", explicaba el presentador.

Gtres

Bertín Osborne le tiene mucho cariño a la de Paracuellos y no haría nada para hacerle daño: "No se ha hablado de Belén mal porque yo no lo hubiera permitido, le tengo cariño, me parece una tía estupenda y la quiero muchísimo". Quedando más que zanjado ese tema, el andaluza también ha aclarado que con 'Gabi' solo se están conociendo de momento: "es una chavala encantadora, trabaja como una burra y nos vemos con frecuencia. Nos estamos conociendo y nada más.

Parece que la vida le sonríe al de Jerez y no existen malos rollos en su ambiente. Desde que salió la noticia del posible romance con Gabriella Guillén, parecía que las cosas se tensaban entre él y su ex Fabiola Martínez, pero no es así: "Me llamó ayer para que vaya a una cosa de la fundación", aclaraba.