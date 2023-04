¿Qué le parece a Gabriela Guillén que Bertín Osborne no la considere su novia? Este jueves 20 de abril, 'Sálvame' contactaba con la modelo tras salir la noticia de que el cantante y ella podrían haber empezado una relación. "No es mi novia y estar enamorado son palabras mayores", aclaraba el andaluz en 'Es la mañana de Federico' de Es Radio. Unas declaraciones bastante contundentes pero que parece que Gabi, como la llama su entorno, no se las creé.



"Soy muy amiga de él y nos queremos muchísimo", apuntaba la venezolana y aclaraba que "ella también tiene muchos amigos". Este fin de semana, la modelo pretende viajar a Sevilla para la Feria de abril y contaba que su intención es juntarse con el cantante y su entorno de amigos. Bertín Osborne decía que se habían visto ocho o diez veces, pero Gabriela ha asegurado a la prensa que se tratan de muchas más.





Telecinco

Nadie, ni ellos mismos, saben lo que les deparará el futuro pero seguramente esto sea el inicio de algo muy bonito: "En la vida no se sabe lo que va a pasar". "No te puedo decir nada más, yo estoy ilusionada de la vida", concluía la joven.



"Yo si fuera ella también estaría ofendida", decía Fabiola Martínez cuando se enteró que su ex marido no considera a su nueva ilusión como su novia. Aún así no es algo que le preocupe nada. "Yo quiero que sea feliz y que sí es algo serio que nos pongamos de acuerdo con los niños".