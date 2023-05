Alejo Sauras y Mónica Cruz son la pareja de moda, pero no porque hayan iniciado una relación, ni mucho menos, sino porque comparten una gran pasión: la decoración. Es por eso por lo que han querido poner su imagen para la firma de interiorismo Saltoki Home, que acaba de renovar su showroom de Vitoria, y para la ocasión no han dudado en desplazarse hasta allí y apoyar la causa como buenos fans de la arquitectura de interiores

El propio Alejo, que unas semanas atrás celebraba el reencuentro de la mítica serie 'Los Serrano' con sus ex compañeros, ha sido muy claro: "Nuestro hogar es el reflejo de nuestro universo personal y el lugar donde ser nosotros mismos. Por eso no he dudado en acercarme a Vitoria a descubrir el espacio Saltoki Home, porque saben perfectamente cómo hacer de cada espacio algo único", confesaba muy contento.

Imagen cedida Saltoki Home

Mónica Cruz, que recientemente pasaba por 'El Hormiguero' para promocionar 'UPA Next' con anécdota de un tatuaje incluida, también se ha declarado fan de la firma: "Como amante de la decoración, no he querido perderme la nueva inauguración de Saltoki Home en Vitoria porque nadie mejor que ellos saben crear espacios para vivirlos, con diseños increíbles y lo último en tendencias de vanguardia", afirmó durante el acto.

Imagen cedida Saltoki Home

En una velada a la que acudieron nada menos que 200 personas, el director de la compañía -Óscar Zandueta- agradeció a los actores su apoyo y celebró esta reinauguración: "Nos gusta pensar en nuestros showrooms como algo más allá de una mera exposición de productos y ambientes. Representan un esfuerzo colectivo de interioristas, decoradores y diseñadores de mobiliario, pero también técnicos responsables de nuevos materiales o instaladores que cuidan cada detalle. Una materialización de nuestras influencias, nuestras ideas y ambiciones".

Saltoki Home cuenta con firmas de renombre en sus exposiciones que distribuyen a toda España, como AEG, Akaba, Appiani, Balay, Bosch o Corian, entre otras.