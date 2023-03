El programa Déjate querer trata de sorprendernos con entrevistas y encuentros emocionantes, tanto para los participantes como para los espectadores. En esta ocasión, en la nueva entrega del programa, conducida por Paz Padilla, que Telecinco ofrecerá este sábado 11 de marzo, a partir de las 22.00 horas vamos a tener a unos invitados de excepción: dos actores de Los Serrano que vuelven a coincidir tras varios reencuentros en redes de miembros del elenco y Mario Vaquerizo, dispuesto a repasar lo más relevante de lo ocurrido en su vida y su carrera profesional.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el próximo programa: muchas emociones y recuerdos para la historia. El reencuentro de 'Los Serrano' con Alexandra Jiménez y Alejo Sauras 💜



📺 El sábado a las 22:00 en @telecincoes con @pazpadilla https://t.co/322majmKFG — Déjate querer (@DejateQuererTV) March 6, 2023





Reencuentro de actores de Los Serrano en Déjate querer

Veinte años después del estreno de Los Serrano, dos de sus actores más emblemáticos se reencuentran en el plató de Déjate querer: Alexandra Jiménez (Escándalo, relato de una obsesión) y Alejo Sauras (Estoy vivo) que, durante 147 episodios encarnaron a África y Raúl, pareja en la ficción.

Estrenada en abril de 2003, Los Serrano se convirtió en un fenómeno televisivo y en un éxito internacional, seduciendo a la audiencia española durante ocho temporadas y conquistado a los telespectadores de otros países gracias a sus adaptaciones internacionales. En su visita a Déjate querer, los actores Alexandra Jiménez y Alejo Sauras rememoran diversas anécdotas ocurridas durante la grabación de la serie y podrán aclarar lo que saben del esperado reencuentro de todo el reparto de Los Serrano que ya avanzó Fran Perea. Además, son cómplices del emotivo mensaje que Julio quiere transmitir a su hija Irene, ambos fans de Los Serrano.

Déjate querer también recibe en plató a Mario Vaquerizo, vocalista de la banda Nancys Rubias, DJ, escritor y colaborador de radio y televisión, que repasa junto a Paz Padilla los acontecimientos más relevantes de su vida familiar y personal.

Además, el programa aborda historias como la de Toñi, una mujer que desea reencontrarse con su padre, y la de Marta, a quien le gustaría recuperar la confianza de su hermano.