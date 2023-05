Ana Obregón recuerda a Aless Lequio en el tercer aniversario de su muerte

1095 días han pasado desde que el corazón de Áless Lequio dejó de latir para siempre. Tres años del día más duro que ha tenido que vivir Ana Obregón y Alessandro Lequio tras perder a su único hijo en común. Un 13 de mayo de 2020 Áless Lequio nos dejaba para siempre después de un dura batalla contra el cáncer que finalmente le costaba la vida. Aunque Ana Obregón intenta seguir sobreviviendo a pesar del inmenso sufrimiento diario, cumpliendo todos los sueños del joven, el dolor no ha cesado.

Así lo confirma el desgarrador mensaje que ha compartido este sábado, en el tercer aniversario de la muerte de su único hijo. Ana Obregón confiesa que sigue sin aceptar que el "p*** cáncer le robase la vida a la persona que más amaba la vida. Y que aunque desde aquel 13 de mayo vive en un auténtico infierno sin él, está realizando todos los sueños que él quería cumplir como traer a su nieta Ana Sandra al mundo.

"Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos", una frase que ha generado más de un comentario.

"Mi Chico de las musarañas:

Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron.

Sigo sin aceptar que no estés aquí , que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad ,solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tú.



Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida.



Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería .



¿Sabes una cosa hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí : realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos.



Pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia".

Unas bonitas palabras hacia su nieta

"Tu hija me mira con el mismo amor que tu, tiene tu olor, tu mirada y la daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción .

Bendito seas mi vida.

Mi orgullo.

Mi norte.

Mi gladiador.

Mi amor eterno

Estamos los tres juntos para siempre: tu hija , tu madre y tu.❤️



#sinti #3años #amordemadre #amoreterno #alessforever💔🥲