A Sonsoles Ónega le ha salido una fuerte competidora,la presentadora Ana Rosa Quintana ocupará el espacio deja 'Sálvame' tras 14 años en antena. Una gran apuesta de Mediaset con la que pretenden remontar las bajas audiencias que lleva cosechando 'Sálvame' en los últimos años. La reina de las mañanas parece dispuesta a todo por su cadena y luchará por salvar las tardes de Telecinco. Pero no lo tendrá fácil, la que fuera parte de su equipo, Sonsoles, ha conseguido conquistar en menos de un año a su audiencia.

Su salida de 'Unicorn', la productora de Ana Rosa, fue todo un shock para la presentadora y según publica 'Informalia' su relación es tan distante que han llegado a un extremo que jamás hubiésemos imaginado, Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana no se hablan. Su relación está totalmente rota desde la salida de la hija de Fernando Ónega.

Pero es que según las especulaciones, Sonsoles no estaba todo lo valorada que debería estar y la oferta de Atresmedia consiguió conquistar a la periodista que ahora es la reina de audiencia de las tardes. Tanto es el éxito de'Y ahora Sonsoles' que parecen que están dispuestos a aumentar las horas de emisión y sería en ese caso en el que acabaría compitiendo en audiencia con la que fuera su jefa en antaño.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.



Mientras la nueva versión de 'El programa de Ana Rosa' aterriza en las tarde de Telecinco el próximo mes de septiembre, Telecinco también confirmaba que, durante los meses de verano, la cadena de Fuencarral prepara un formato para emitir de lunes a viernes en su franja de tarde que conducirá Sandra Barneda.

Así que parece que con la primera que luchará en audiencia Sonsoles será con la presentadora de 'La isla de las tentaciones', que siempre ha sido la gran apuesta de la cadena de Fuencarral para los meses de verano. Y si ella está de lunes a viernes, no sabemos quién será la sustituta de Emma García durante el mes de agosto, pues ese lugar lo solía ocupar la ex de Nagore Robles.