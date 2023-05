Daniel Diges está muy ligado a la historia de Eurovisión en España. Representante de nuestro país en 2010, su actuación fue la que mejor había quedado en la última década hasta la llegada de Chanel y su 'SloMo'. Por eso su presencia no ha podido faltar en el programa especial de RTVE para comentar la final del Festival de Eurovisión en directo tras su finalización. El cantante se encontraba junto a Gisela, quien estrena un nuevo musical, y el periodista experto en redes y Eurovisión, Alberto Guzmán para comentar todas propuestas de los países en este festiva internacional de música y la victoria de Loreen. Una intervención en la que Diges aprovechó para recordar que el puesto de Blanca Paloma es muy parecido al que quedó él y "no me ha ido tan mal".

Sin embargo, algo ha llamado más la atención nada más salir en escena: su estilismo. El cantante ha optado por un traje en tono rosa chicle que nos ha recordado al momento más difundido de David Bisbal: su saludo viral a unos fans con la ya célebre frase '¿Cómo están los máquinas, lo primero de todo?'.

RTrtve

Un parecido que no solo hemos visto nosotros, y es que se ha convertido en uno de los temas de conversación de las redes sociales al verle en pantalla junto a sus compañeros de tertulia.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Daniel Diges (googlear) vestido para hacer el meme de las máquinas (quiquititas, uououo) — Jose 🐟 (@josedetorre) May 13, 2023

Lo cierto es que desde que este meme de David Bisbal se hizo viral, ya no vemos los trajes de color rosa de la misma forma. Y es que todo nos recuerda a los mil y una variantes del vídeo que se han generado en Internet.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

pic.twitter.com/4Oecw7ES3j — Bueno cómo están los máquinas, lo primero de todo. (@bisbalmaquinas) May 13, 2023

Aunque sin duda la que más ha circulado ha sido la creada por Hermoti, actor de doblaje y creado de contenido en Internet uniendo a 19 actores y actrices de doblaje para que sus personajes más icónicos repitieran la frase que ha circulado por toda la red.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo prometido es dueda!!🤘🏻🤘🏻



19 de los mejores actores de doblaje del país saludando a los máquinas😅🤩💜💛 (Vedlo entero)



Ha costado mucho trabajo pero merece la pena todo el esfuerzo💪🏻

Es auténtica MAGIA✨️



Dadle mucho amor, a ver si conseguimos que @davidbisbal lo vea!!🙏🏼 pic.twitter.com/Yx9zqf2qVm — Hermoti (@hermoti) May 6, 2023