Blanca Paloma y el por qué su actuación en Eurovisión tiene referencias a Almodóvar y Carlos Saura

La actuación de Blanca Paloma en el Festival de Eurovisión ha despertado una gran ovación entre los asistentes en directo al certamen. A poco más de las 21,45 horas como estaba previsto, la española se subía al escenario y lo daba todo para conquistar el micrófono de cristal en esta nueva edición que se celebra en Liverpool, y que incluso ha contado con la presencia de la realeza a cargo de Kate Middleton.

Ha actuado en octava posición y lo ha hecho ataviada con un look compuesto por tres piezas llenas de significado: el corpiño, el pantalón, de inspiración de corte goyesco, y las cintas que rodean su brazo y que le hacen inconfundible, junto con sus gestos de arquera que tanta fama le han dado. El escenario del M&S Arena de Liverpool ha vivido la enorme fuerza de Blanca Paloma.

Su actuación de la nana 'Eaea' ha sido impecable. Los comentaristas han recalcado su fabulosa actuación, y eso que días antes Blanca Paloma tuvo que hacer frente a las criticas por parte de una comentarista de la televisión italiana.

Junto a Blanca Paloma en el escenario han demostrado su buen hacer también sus bailarinas, Angélica Moyano, Paloma Scharfhausen y Paula Valbuena, y sus dos palmeras Desiré Paredes y Saray Frutos. Se ha tratado de una actuación donde ha dejado ver el toque de folclore de su propuesta, pero también donde se han colado referencias cinematográficas como han revelado en RTVE. Y es que la cantante y su acompañamiento parecían envueltos en un gran mantón de flecos. Además, el productor y compositor Pablo Polo explicó a la cadena estatal española que se tomaba como referencias para la puesta en escena a dos cineastas famosos de nuestro país como son Pedro Almodóvar y Carlos Saura. Por un lado, Almodóvar podría reflejarse en algún plano que recuerda al cartel de una de sus películas, mientras que Carlos Saura y su película 'Flamenco' ha sido referencia imprescindible del equipo de Blanca Paloma para organizar su coreografía.