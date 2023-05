Memes sobre la final de Eurovisión 2023 hay muchos, pero como los que se han creado con este momento... no. Cuando todas nuestras miradas estaban puestas en las actuaciones del certamenten, lo más viral de esta edición no ha estado en el escenario sino en los sitios desde donde conectaban los presentadores a lo largo de la gala. En un determinado momento, Hannah Waddingham, estaba dando paso a un vídeo que habían preparado los organizadores, para hacer tiempo y preparar el escenario entre actuación y actuación. Pero las miradas de los espectadores no estaban en la presentadora sino justo al lado. En un segundo plano, una mujer vestida con un traje típico (podría ser de Portugal por las banderas que aparecen tras ellas, pero también de tirolesa) y con una aparato entre sus manos -¿una zamboba? ¿un aparato para hacer queso?- acaparaba la atención de todos.

Ni los croatas quedándose en ropa interior, ni la representante de Suecia con su gran voz, ni el finlandés y su ' Cha cha cha', ni que Kate Middleton se haya 'colado' en el festival... Sin duda, con permiso de Mimicat y su 'Ai Coração', esta mujer, con look regional portugués, es la que está dando que hablar.

Los espectadores pedían que por favor les aclarasen qué significa eso y lo hacían con originales memes como estos:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

#Eurovision es para todos los públicos....



Portugal: Agárrame la mantequera pic.twitter.com/o4plhvdnix — ᗪᑌᑕKᘔIᖴEᖇ 🦆 🇮🇨 (@Duckzifer) May 13, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

o sea que esta lo puede hacer por la tele pero cuando yo lo hago en el bus vienen 3 policías y además me suben a twitter #Eurovision2023 #EUROVISION #EurovisionRTVE



pic.twitter.com/agjkbt0NMN — ⭒ ⭒ ⭒ ⭒ ⭒ ⭒ ⭒ (@supremadrid) May 13, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuando lo pides por Aliexpress // Cuando te llega a casa #Eurovision #Eurovision2023 #EurovisionRTVE pic.twitter.com/0LyQV0Dlu5 — Don Mastoideo de Catacierva 🇪🇸✝️ (@guilleblanco92) May 13, 2023