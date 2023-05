Loreen ha llevado de nuevo a Suecia a lo más alto de Eurovisión; después de su primera victoria en 2012 con 'Euphoria', la cantante ha conseguido de nuevo el micrófono más ansiado de la música europea con 'Tattoo', una canción muy de su estilo que ha generado controversia desde el primer minuto en el que fue presentada y es que, nada más ser escuchada, ya comenzó a generar los primeros rumores sobre un posible plagio que ha empañado la victoria de la artista y su éxito histórico: es la primera artista femenina que gana dos veces el festival.

"¿Se puede ganar con una canción plagiada?", "la están votando por ser Loreen y no por la canción", "la canción es un plagio", "¿no se supone que las canciones deben ser totalmente originales?", eran algunos de los comentarios que llenaban las redes sociales durante la actuación de Loreen a nivel internacional.

Anthony Devlin Getty Images

Ahora, tras la actuación y la victoria de la sueca, todas las sospechas han señalado a la ganadora destacando que podrían arrebatarle el micrófono de ser realmente un plagio. Concretamente, la base musical de este número 1 puede parecerse a un tema que muchos hemos bailado en las discotecas: Flying Free, de Pont Aeri.

Bueno yo dejo esta mezcla rápida que he hecho con Tattoo de Loreen y una canción de culto popular llamada Flying Free y ya me voy pic.twitter.com/KR9fF1h1oy — 🎮 Paula G 🐧🏳️‍🌈 (@PauGranger) February 27, 2023

Ante estas críticas, que ya resonaban en el proceso de preselección y las semifinales, la organización todavía no ha dicho nada, permitiendo sin ningún problema la participación de la gran estrella de la música en el festival. Una bandera verde que podría ser entendida como una negativa ante todas estas críticas, que no fueron las únicas, pues hubo quien señaló que Loreen desafinó durante su actuación en la final. ¿Tú qué opinas?