Primera semifinal de Eurovisión 2023: horario y dónde verlo

Llega la cita más esperada del panorama musical: el Festival de Eurovisión 2023, que celebra su final el 13 de mayo. Pero, antes del momento cumbre de esta 67 edición de Eurovisión, algunos países tienen que vivir las semifinales de cara a poder competir el gran día. Otros países se libran del examen de las semifinales, como le sucede a España y a los demás miembros de lo que se conoce como Big Five.

Debes saber, por tanto, que el Big Five está formado por España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, al ser los cinco países que más aportan a la Unión Europea de Radiodifusión, lo que les permite no pasar por las semifinales, que tienen lugar entre el martes 8 de mayo y el jueves 11. De las 15 actuaciones de la primera semifinal se clasificarán 10 países.

Orden de actuación de la Primera Semifinal de Eurovisión 2023

Este, 9 de mayo, se celebra la primera semifinal en el Liverpool Arena y la mitad de los países 'lucharán' por clasificarse para la gran final en la que el ganador se hará con el micrófono de cristal en el M&S Bank Arena de Liverpool. En esta ocasión, el orden de las actuaciones es la siguiente: Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbayán, República Checa, Países Bajos y Finlandia.

Dónde ver la Primera Semifinal de Eurovisión

A partir de las 21:00 horas, puedes seguir la gala de la Primera Semifinal de Eurovisión en La 2. También puedes hacerlo en streaming por RTVE Play. Aquí te adelantamos los ensayos:

Actuaciones Primera Semifinal

La primera en actuar es Noruega con su representante Alessandra y su tema 'Queen of Kings'. La cantante ganó 'Melodi Grand Prix', tiene 20 años y es de nacionalidad noruega-italiana. Arrasa en Instagram En su cuenta de Instagramcon 18,2 mil seguidores. Los segundos en actuar son los representantes de Malta: The Busker, con su tema 'Dance (our own party)'. Se trata de una banda de indie pop que se hizo famosa en youtube antes de dar su gran salto. En tercer lugar compite Serbia con su representante Luke Black y su tema 'Samo mi se spava'. Se trata de un cantautor que empezó en la música con sólo 12 años. El cuarto puesto de la primera semifinal es para Letonia con el grupo Sudden Lights y su tema 'Aijá' en el que destacan con su estilo de pop rock alternativo. El quinto puesto lo ocupa Portugal con Mimicat, el alterego de la cantante y compositora Marisa Isabel Lopes Mena, que interpreta 'Ai Coraçao'. Irlanda con la banda Wild Youth y su tema 'We are one' compiten en sexto lugar en la primera semifinal.! El séptimo puesto es para Croacia con la banda de rock Let 3 y su tema 'Mama SC!'. Llega el festival después de éxitos y reconocimiento. Suiza actúa en octavo lugar en esta primera semifinal con Remo Forrer y su tema 'Watergun'. Conocido en su país por participar en la edición de La Voz, toca varios instrumentos como el acordeón, el piano o la flauta. La novena posición en esta semifinal la ocupa Israel con su cantante Noa Kirel y el tema 'Unicorn'. Cantante y actriz, cuenta con un gran reconocimiento en plataformas como Youtube. Moldavia aparece en el puesto décimo con Pasha Parfeny y el tema 'Soarele Si Luna'. Se trata de un artista que vive la música desde niño y que forma parte de una familia de músicos. Suecia actúa en el puesto número once con Loreen y el tema 'Tattoo'. Es la principal apuesta de este año y ya ganó el certamen europeo con el tema 'Euphoria'. En el puesto doce actúa Azarbaiyán con el dúo TuralTuranX y su tema 'Tell me more'. Los gemelos Tural y Turan Bagmanovlar empezaron actuando en la calle y ya han ganado algunos concursos locales. Chequia ocupa el puesto número trece con Vesna y el tema 'My Sister's Crown'. La líder del grupo es la cantautora Patricie Fuxora. Países Bajos con Mia & Dion y el tema 'Burning Daylight' compiten en la primera semifinal en el puesto catorce. Mia Nicolai se ha formado en distintos instrumentos musicales y disciplinas como el violín, piano, teatro o ballet. Y en el puesto número quince compite Finlandia con Jere Pöyhönen y su tema 'Cha Cha Cha'. El artista, conocido profesionalmente como Käärijä, es rapero y también ha hecho sus pinitos como compositor.