Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana volverán a ser compañeros de trabajo después de veinte años tras 'Sabor a ti'. Aunque la noticia pillaba por sorpresa a todos a finales de la semana pasada, parece que los protagonistas ya han tenido unos primeros acercamientos públicamente, confesando que ambos se tienen un gran respeto por sus años trabajando juntos en Antena 3. Ahora la dupla se volverá a repetir después de que los dos periodistas hayan demostrado que se encuentran en las antípodas ideológicas, tal y como subrayaba Ana Rosa en directo: "Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Es verdad que estamos muy lejos". Una confesión que Jorge Javier confirmaba en su programa.

Ahora que se ha dado a conocer que tras el fin de Sálvame volverán a coincidir, la pareja ha tenido un primer encuentro en los pasillos de Mediaset que Jorge Javier ha relatado.

Captura TV

"Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte. Empecé a trabajar con ella hace más de 25 años en 'Sabor a ti' en Antena 3. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar. Le di dos besos y le dije que estas son cosas que pasan en la empresa", ha declarado el catalán en una entrevista para Catalunya Radio.

En esa reunión, tal y como confesó Jorge Javier, Ana Rosa le reveló el motivo por el que había aceptado cambiar al horario de la tarde a pesar de haber conquistado las mañanas desde hace una década: “ya que la cadena se había portado tan bien con ella, quería corresponder a esa relación tan buena que tenían". Una decisión sobre la que el catalán no ha querido manifestarse puesto que mantiene contrato de exclusividad hasta 2025: “Puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no es la adecuada. Y, sinceramente, no me gusta expresarme. Yo sigo en la empresa y sigue siendo mi casa. En toda esta historia sí que quiero tener la cabeza muy fría. Soy muy feliz en esta empresa”.