'Sálvame' tiene los días contados. Después de haber celebrado por todo lo alto el 14 aniversario del programa, los nuevos directivos de Mediaset han determinado que el programa terminará el próximo 16 de junio, una noticia que ha dividido al público. La nueva cúpula de Mediaset ha aterrizado en la cadena de Fuencarral dispuesta a hacer cambios. Hace unos meses se hacía pública la lista negra de personajes vetados en la cadena, después procedía al despido de Marta Riesco y Alba Carrillo. Ahora ha llegado el turno a 'Sálvame' de bajar la persiana.

Ante la noticia, los protagonistas de este espacio vespertino de Mediaset no han podido evitar reaccionar antes de que llegue el nuevo programa el próximo lunes y, quién sabe, realicen algún tipo de manifestación en conjunto. El primero en reaccionar era Kiko Hernández, que no ha dudado en mandar un mensaje sobre cómo fue su viernes, día en el que saltó a la opinión pública la noticia, al igual que hizo Terelu Campos con un sutil mensaje. Ahora ha sido Jorge Javier Vázquez.

Aprovechando el día de la madre, el presentador ha hecho una publicación con la que ha cumplido los dos cometidos: felicitar a su madre y comunicar la mala noticia. En tono de humor, la madre del catalán el recriminaba que "ni el Día de la madre" podía estar tranquila, tras lo que le preguntaba qué iba a hacer ahora. "Puedo volver al teatro", respondía el presentador. "Como te fue tan bien la otra vez...", le respondía su madre.

No sabemos cuáles serán los planes para el presentador después del cierre de Sálvame, pero lo que sí sabemos es que tiene varias ofertas sobre la mesa. La primera, según publicaba 'Informalia', es de la propia cadena que quiere mantenerle en el nuevo espacio para hacer una transición ligera entre los dos formatos. La segunda ha sido más inesperada: Pablo Iglesias le ha ofrecido trabajo en su nuevo Canal RED. ¿Por cuál se decantará finalmente Jorge Javier?