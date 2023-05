Hace una semana que Sálvame estaba de celebración conmemorando sus 14 años pero parece que la felicidad se ha ido de repente. El programa liderado por Jorge Javier Vázquez podría tener los días contados en Mediaset después de los cambios que está habiendo en la cadena de Fuencarral tras la salida de Vasile. Los sucesores del italiano podrían estar barajando la posibilidad de fulminar 'Sálvame' dejando un hueco en la parrilla que, según el portal Informalia, lideraría Ana Rosa Quintana, que volvería a la trabajar por las tardes después de 19 años, cuando dijo adiós a 'Sabor a ti' para fichar por las mañanas de Telecinco.

La periodista de 67 años sería la encargada de liderar el nuevo espacio que ocuparía solo una franja del espacio que ahora abarca 'Sálvame' en la parrilla de Telecinco. Eso sí, el cambio no sería inmediato y es que el fin de este formato estaría muy planeado por los nuevos dueños de Mediaset (ahora Media For Europe) puesto que no se trataría de un único programa.

Telecinco

Según el portal Informalia, las cuatro horas que ocupa ahora mismo el programa estarían divididas en varios espacios: una serie diaria, la continuación de 'Ya es mediodía', y el nuevo programa. De esta forma, el magazín quería más limitado temporalmente ofreciendo más dinamismo.

Jorge Javier Vázquez se queda

Aunque el espacio de Sálvame está muy ligado a la figura de Jorge Javier Vázquez, el periodista ha demostrado que es capaz de conducir otros formatos, como realities o programas especiales como la docuserie de Rocío Carrasco. Por este motivo, Media For Europe no estaría pensando en su despido sino que actuaría como puente para la audiencia integrándolo en el nuevo programa. Veremos cómo será la relación de ambos periodistas tras el encontronazo hace unos meses.

Lo que no está claro es qué ocurrirá con el resto de colaboradores del Universo Sálvame. Y es que nombres como Kiko Hernández, Carmen Borrego o Kiko Matamoros podrían desaparecer de la parrilla. Incluso este podría ser el empujón definitivo para que Belén Esteban abandone la televisión.

Joaquín Prat, nuevo rostro por las mañanas

Captura TV

Si Ana Rosa Quintana ocupa las tardes, alguien tiene que quedarse con el espacio de las mañanas, y ese podría ser sin duda el cambio más lógico. Visto el funcionamiento del programa tras la ausencia de la periodista, los herederos de Vasile podrían estar pensando en Joaquín Prat, mano derecha actualmente de Quintana en el liderato del programa.

Un cambio progresivo

Desde Informalia aseguran que todo esto tendrá lugar para la próxima temporada televisiva, siendo junio el mes elegido para poner fin a 'Sálvame', y creando un programa especial para el verano que actúe de puente entre un esquema vespertino y otro.