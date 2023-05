Que lo ha unido 'Operación Triunfo' no lo separa nadie. O bueno ese es el caso de algunos de los integrantes de la primera edición del 'talent show'. De los 16 concursantes hay algunos de ellos que siguen muy unidos, como es el caso de Chenoa, Natalia y Gisela. Las tres siguen manteniendo una inquebrantable relación, algo que no ocurre con Rosa, a la que aunque consideran su compañera no consideran su amiga.

A pesar de que no son amigos todos, siempre que pueden se apoyan a sus diferente proyectos y trabajos, como es el caso de Chenoa y Natalia que no dudaron en apoyar a sus compañeros y amigos, Gisela y Naím Thomas que triunfan en el Teatro Reina Victoria de Madrid con 'Es una lata el trabajar'. Una obra donde rescatan la música de Luis Aguilé, pero que cuenta con una trama totalmente contemporánea con la que resulta imposible no reírse. A pesar del boom que supuso para ellos entrar en la Academia,

"Buenos días 👋🏼👋🏼❤️ El otro día estuve viendo a mi sister @giselaoficial y a @naimthomasoficial 😍 en el musical "Es una lata el trabajar" y me lo pasé genial junto a mi @nataliaoficial 💕Un musical muy divertido y altamente recomendable!! 🙌🙌 estará hasta el 4 de Junio en el Teatro Reina Victoria #Madrid 😊😉

Besotes y buen domingo. 🥰😘😘", escribió Chenoa junto a estas imágenes.

A lo que Naím contestó: " Gracias a ambas por la visita, ojos contentos!🙏🏻😘😘". Y es que tanto él como Gisela han reconocido que aunque 'Operación Triunfo' fue todo un boom, les ha constado encontrar un sitio en el difícil mundo de la música.

Y es que, el que ha cosechado más éxitos de sus compañeros de edición ha sido David Bisbal que continúa triunfando. De otras compañeras destacan, sin duda, Aitana y Lola Índigo, otras dos concursantes que han logrado hacerse un hueco en la industria musical.