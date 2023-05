Cruz Sánchez de Lara dejó una vida que ella consideraba feliz para estar al lado de uno de los hombre más poderosos, admirados y también odiados de este país, Pedro J. Ramírez. Cruz es feliz a su lado, pero la abogada también es feliz en el terreno profesional, donde además de ser vicepresidenta de 'El Español', sigue siendo activista en temas relacionados con los Derechos Humanos y la sostenibilidad, y, sobre todo, con la escritura. La colaboradora del programa 'Y ahora, Sonsoles' ha escrito su segunda novela, 'Maldito Hamor' (Planeta). Tras estrenarse con la primera en 2022, 'Cazar leones en Escocia', ya pasó por las páginas de Diez Minutos con una entrevista con Rosa Villacastín.

Madre de un hijo de su primer matrimonio, Cruz dice que es feliz siendo la “madrastra” de los tres hijos de Pedro J. En esta entrevista, la escritora se sincera, quizás más que nunca, y nos cuenta lo mal que lo pasó al principio de su relación con el periodista, “porque de mí se ha mentido mucho”, aunque todo acabó casi de cuento con una íntima boda en su casa en 2017.



¿Por qué 'hamor' con 'h'?

El amor y la amistad cuando son de verdad tiene que ser sin h, pero hay veces que nos empeñamos en enamorarnos y a cualquier cosa le llamamos amor, y creo que no hay mejor forma de decirlo que con una falta de ortografía. Además, he jugado con que el protagonista es un maldito, porque “Hamor” en hebreo significa asno. Así que, maldito asno. He jugado con las palabras.

¿Para amar hay que sufrir?

Yo creo que no. Amar es hacer que una historia sea preciosa con el compromiso, complicidad, deseo y que todo salga bien. Esta historia que cuento es un amor falso, que nos ha pasado a muchas personas, que hemos querido ser los protagonistas de una historia de amor y nos hemos equivocado de compañero o compañera. Lo que yo cuento en el libro no es una historia de amor. Para amar no hay que sufrir.

¿Tú has vivido muchas de esas historias de amor falsas?

Yo me he equivocado mucho en el amor, porque he vivido. Yo me casé la primera vez y me equivoqué muchísimo. Y estuve divorciada desde los 30 años a los 44, que son unos años en los que te equivocas o empiezan y se terminan las relaciones. Yo también era madre y tenía la prioridad de mi hijo.

¿Pensabas en volver a tener una historia de amor verdadero o creías que eso no te iba a pasar?

-Creo que es la primera vez que vivo una historia como la que tengo ahora con Pedro. Nunca lo esperaba. Siempre presumía de estar felizmente divorciada, pero siempre aparece alguien más listo que tú y antes de que te des cuenta... Fue una sorpresa para mí.

Era 2016 cuando empiezas esta relación con Pedro J. recién separado y toda la polémica que en aquel tiempo hubo. Pero ¿te enamoraste o te enamoraron?

Yo fui cazada. Pedro se lo curro muchísimo y lo hace muy bien... Cuando Pedro se empeña en algo, sale bien. Pedro decidió por nosotros, y te reconozco que no me arrepiento en absoluto.

¿No te daba miedo tener al lado a un hombre tan poderoso, tan envidiado y tan odiado?

Cuando te enamoras, pierdes la perspectiva. De mí se ha dicho que sabía dónde me metía, y no es verdad. Cuando te enamoras dejas de ver al personaje porque te quedas con la persona, y luego te encuentras metida en un mundo que no era el mío. Yo antes era feliz y quería seguir siendo feliz. Hay gente que quiere ser millonaria, rica, guapa, famosa, y yo lo que quería es seguir siendo feliz. Afortunadamente, he conseguido serlo. Pero reconozco que me ha costado bastante adaptarme al entorno.

¿Echas de menos aquella etapa?

Ahora soy feliz de otra manera. A mí, Pedro me hace que me compense todo lo que yo perdí. El mundo del anonimato es mucho más puro y bonito, que en este mundo donde hay muchos ojos sobre ti.

¿Se ha mentido mucho sobre ti?

Sí, mucho. Pero ya me da igual. Te reconozco que sufrí mucho. Al contrario que Pedro, que no sufre, yo le envidio porque no le afectan las cosas. Y, debe de ser por lo de que dormimos en el mismo colchón, cada vez me afectan menos las cosas. Pero reconozco que al principio lo pasé fatal.

Y más siendo madre de un adolescente en aquella época.

Sí, pero mi hijo fue mucho más inteligente, porque fue un gran apoyo. Siempre me decía: “Mamá, no pasa nada. Te importa más a ti que lo que le importa a los demás”. Yo tuve un gran apoyo en mi círculo cercano.

¿Lo encontraste también en Cósima y Tristán, bueno y con María, fruto de la primera relación de Pedro?

Sí, pero necesitaron su tiempo. Porque los hijos viven el divorcio de sus padres de una forma muy dura, porque cambia su mundo. Yo con los hijos de Pedro tengo una relación estupenda. Cósima me llama madrastra y yo hijastra. Creo que esa niña es un ser de luz y como siga así nos va a dar una sorpresa como escritora. Con Tristán y con María me llevo también muy bien. Además, con Rocío, la madre de María, me llevo muy bien.

¿Te gusta el mundo de la comunicación?

Yo quise ser periodista, pero no me dejaron. Mi padre me dijo que estudiara Derecho. Y me costó mucho dejar mi carrera de abogada, pero me está divirtiendo mucho y me gusta que Pedro y yo tengamos un proyecto común.

¿Es fácil trabajar con tu pareja?

Sí, pero Pedro es muy exigente. A la primera persona que exige del mundo es a él y después a mí. Los dos tenemos el periódico permanentemente en la cabeza. Somos 200 personas trabajando en 'El Español'.

Cuando escribes una novela, ¿Pedro J. es al primero que se la enseñas?

Sí, a él y a mi editora. Pedro es muy crítico, pero 'Maldito Hamor' la hubiera dejado a la mitad, porque ha sido muy dura de escribir, y Pedro me animó a terminarla. Pero te reconozco que Pedro sí es cañero conmigo.

Ha sido duro, ¿cómo construyes los personajes?

Llevo toda la vida escribiendo historias. Por eso, creo que no me cuesta. Son personajes que se meten en mi cabeza.

¿Te han puesto barreras por ser mujer?

Seguro que sí. Me he encontrado con gente que me ha puesto la zancadilla, pero no soy de revanchas. El rencor es un veneno que te tomas tú, esperando a que se muera el de al lado.

Hace unas semanas te encontraste con la reina Letizia, ¿cómo fue ese encuentro?

Maravilloso. Creo que hemos tenido mucha suerte con ella, porque el Rey podría haber escogido a cualquiera y ha escogido a una mujer trabajadora, comprometida y que tiene en su agenda llevar a la institución al máximo lugar.

Entre vosotras hay una semejanza: las dos renunciáis a vuestras carreras por amor.

La Reina me inspiró mucho en mi momento, porque en 2016 pensaba cómo había podido ella. Las dos somos de la misma edad, divorciadas, con un trabajo que nos apasionaba. Letizia ha sido un referente en los primeros años con Pedro.

¿Las mujeres sois malas entre vosotras?

Yo creo que no. Yo tengo la suerte de tener mujeres extraordinarias cerca de mí. Las mujeres cuando sumamos, siempre multiplicamos.

Has premiado a cien mujeres, ¿con quién te quedas?

Con todas. No hay ranking. Eso es bonito. Debo de ser ingenua, porque creo en la bondad de la gente.

Pues mira que te han dado por todos los lados...

Claro. Por eso lo sé. Me dieron buenos consejos: cuantas más veces te has caído, más fuerte eres y te das cuenta de que hay gente mala y otra extraordinaria. Yo pertenezco a este último grupo.

Tienes 50 años, ¿si Pedro J. te pidiera ser madre?

-A él no le hubiese importado tener un hijo cuando nos conocimos. Entre los dos tenemos cuatro, muchas responsabilidades.

¿Te han propuesto meterte en política?

Sí, me lo han sugerido, pero no.

Su belleza, al descubierto

Antes de irme a la cama...

Me desmaquillo, me lavo los dientes y me pongo una crema.

Mi perfume...

Hace tiempo que dejé de usarlo, ahora he vuelto, pero no soy fiel.

Mi producto de belleza ideal...

El que no existe. El que no te lo tuvieras que poner, sino que viniera a ti. Soy muy vaga para cuidarme.

En mi bolso llevo...

Una barra de labios.

Voy a la peluquería...

Cada tres semanas para teñirme.

Tardo en maquillarme...

Cinco minutos.

Dieta..

Ahora tengo que hacer, pero siempre he tenido buena genética. Me tengo que quitar cuatro kilos.

Ejercicio...

Poco, porque me cuesta la disciplina del deporte.

Cirugía estética...

No me haría nada. Creía que iba a envejecer peor.

Cruz Sánchez de Lara con el equipo de Diez Minutos

Pablo Sarabia / HEARST

