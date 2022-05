Cruz Sánchez de Lara, abogada, activista, defensora de las mujeres maltratadas y vicepresidenta del diario 'El Español', llega a nuestra cita con su primera novela bajo el brazo: 'Cazar leones en Escocia', en la que reflexiona sobre el amor incondicional de la maternidad, a través de tres generaciones de mujeres. Historia que transcurre en un ambiente de lujo, en la que lo importante son las emociones y las pasiones. Con un mensaje claro a las y los veinteañeros: "Aprovecha la vida, que las oportunidades están ahí". Para su libro, Cruz se ha inspirado en varias mujeres. "La abuela y la madre de la protagonista, que están inspiradas en una amiga mía, Marisa Marzini, quien me enseñó cómo había mujeres que vivían una vida de escaparate, pero tenían su festival en la trastienda" y revela el importante papel que sus abuelas jugaron en su vida. "Mis abuelas han sido muy importantes para mí. Una era de Antequera y la otra de un pueblo de Granada, ambas tuvieron una vida con menos libertad que nosotras", dice.

Cruz Sánchez de Lara revela que, de pequeña, no quería ser abogada. "De pequeña quería ser periodista. No sabes la de veces que mi padre se lo dice a Pedro, pero al final me incliné por el Derecho. Y si me incliné por el Derecho es porque tuve una muy mala experiencia en mi primer matrimonio, de ahí mi deseo de ayudar a las mujeres que lo pasan mal" desvela y es que sufrió maltrato. "Me encontré con un maltratador en mi camino, posiblemente no lo detecté por mi educación católica y tradicional, e hice lo que entonces se esperaba de mí y de todas, que fuéramos buenas amas de casa". Cruz denunció y ganó el juicio a su ex. "Para mí lo importante fue que me habían creído", revela.

En enero de 2015 llegó a su vida Pedro J. Ramírez al que conoció en una reunión cuando acompañó a uno de sus clientes como posible inversor del nuevo periódico del director aunque su primera cita a solas no fue hasta abril de 2016 en una comida . "Y en ese encuentro creo que le impacté yo a él más que él a mí" reconoce. Ahora forman una pareja estable y Cruz revela en qué ha cambiado el periodista desde que comparte su vida con ella. "Cuando oigo decir que Pedro ha cambiado, lo que creo es que ha recuperado al chico de Logroño. Cuando le conocí me llamó la atención que casi no tuviera abrigos o que no supiera que los semáforos pitan cuando están en verde. No tenía abrigos porque iba del periódico al coche y del coche al periódico. Ha descubierto lo bueno de la vida, pasear sin prisa. A mí me encanta conocer gente, no me quedo en lo superficial. Y confieso que mis inicios con Pedro fueron durísimos, pero nos ha compensado a los dos"

Cruz reconoce que Pedro y ella "hemos tenido mucha suerte" y que les compensa su relación. "¿Si me ha compensado? Sin duda, porque somos muy afines, y valoro mucho mis momentos de intimidad con Pedro. Mi hijo dice que somos de ópera y monóculo", asegura. La abogada habla sin tapujos de las redes sociales. "Con tanta tecnología, descuidamos el corazón. En esta época va a triunfar quien tenga el corazón y la cabeza en sintonía" y revela el consejo que le da a Cósima, la hija de Pedro J. tan distinta a ella, y a su hijo. "A Cósima siempre le digo que viva y rentabilice todas las cosas que ha aprendido. Yo he hecho un pacto con ella porque quiere escribir: le digo que si alguna vez me dan el Nobel, a quien voy a llevar conmigo es a ella, y si lo gana ella, que me lleve a mí". "A mi hijo le digo que sea noble, que no haga daño a nadie, que viva la vida, que aprenda mucho, aunque le haga sufrir, y que procure conocer el mayor número de países, de personas, porque ese bagaje es el que queda".

"Me gusta esta foto porque son las dos personas, mis padres, a quienes cada día valoro más".

