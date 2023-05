Este martes 19 de mayo se ha convertido en un día maldito para Tamara Falcó. La Marquesa de Griñón se ha quedado sin traje de novia tal y cómo han contado las propias diseñadoras de la marca que había elegido. Las creadoras de la firma, Sophie et Voilà, se mostraban muy orgullosas y emocionadas ante el reto de confeccionar el vestido de la hija de Isabel Preysler, pero parece que tras varios encontronazos, la relación entre ellas relación no ha llegado a buen puerto. Tanto es así que las diseñadoras han querido romper el contrato hecho con la marquesa. "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó", decía el comunicado de la firma y le cogía por sorpresa a la futura novia.



'DIEZ MINUTOS' ha tenido la oportunidad de hablar con Tamara Falcó en EXCLUSIVA y conocíamos que, a pesar de estar afectada tras este varapalo, nada le va a estropear el día más importante de su vida. "Desde que me han dejado tirada... ahora a las 18:30h ya tengo 28 propuestas para hacerme el vestido. Tanto propuestas nacionales como internaciones", nos contaba la futura novia.





Gtres

Según contaban las diseñadoras, Tamara Falcó habría tenido muchas exigencias con respeto al vestido y la firma le habría advertido de los límites. La hija de Isabel Preysler. "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura,que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma". Estamos deseando conocer la nueva firma que vestirá a la novia y le deseamos que no haya ningún impedimento más que entorpezcan los preparativos del gran día.