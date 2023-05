'Sálvame' se acaba. Es una realidad a la que muchos se tienen que acostumbrar. El próximo 23 de junio será el día en el que finalice uno de los programas de entretenimiento más visto de España y son muchos los que tienen que buscarse un plan B. Algunos de los colaboradores se están atreviendo a contar sus nuevos proyectos, entre ellos Kiko Hernández, que parece que tendría una oferta para TVE. No es el único. Gema López también dejaba entrever qué planes laborales tiene.

Este martes 16 de mayo, Montse y Nerea, clarividentes invitadas al programa, desvelaba los nuevos proyectos de los colaboradores y cuando le llegaba el turno a Gema López se aclaraba las dudas que hay con respecto a su futuro. ¿Volverá a Antena 3 tras quedarse sin trabajo? ¿Tiene sobre la mesa alguna propuesta laboral? La periodista aclaraba cómo va a ser su nueva vida sin 'Sálvame'.

Telecinco

"Ni me han ofrecido nada, ni yo lo he buscado", ha asegurado la colaboradora sobre una a vuelta a Antena3, la cadena que le dio grandes oportunidades. "Veía a todo el mundo que se estaba moviendo pero yo no he movido nada, además es que he estado mala", insinuando que el futuro no le preocupa. Las videntes le han asegurado que la propuesta llegará en breve y que Antena 3 está entre las dos cadenas que le ofrecerán trabajo a Gema López. "Van a ser ellos los que se van a poner en contacto contigo", y Gema López se quedaba algo sorprendida.

"Hoy he estado reflexionando mucho, y yo no soy de las que cuando cumple años reflexiona, de verdad, pero hoy he pensado, a ver, he llegado a los 52 y la verdad que yo estoy contenta y he dicho: la segunda parte del partido, ¿cómo la quiero vivir? Pues la quiero vivir con todo lo que aprendí en la primera, con la gente con la que realmente me apetece estar, con la gente que me quiere y con los compañeros con los que me río", se sinceraba.