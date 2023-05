Marta Riesco saca a luz el curioso mensaje que le mandó Pocholo Martínez Bordiú. Por mucho que pasen los años, el aristócrata siempre dará que hablar. Más allá de la famosa frase '¿Dónde está mi mochila?', el colaborador televisivo, que tuvo un acercamiento a Laura Madrueño en Honduras, ha vuelto a liarla al mandar un mensaje privado por Instagram a Marta Riesco en el que le dice que "está como un pan" y que le encantó "estar a su vera". Unas palabras que dejaron a la ex de Antonio David Flores totalmente descolada. Primero por las confianzas que se tomaba y segundo porque nunca había estado cerca de él. ¿Qué estaba pasando? Pocholo la había confundido con Marta Peñate.

"Love you Marta, eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", era lo que decía exactamente el mensaje de Pocholo que recibió Marta Riesco. "¿Pocholo? ¿A mi vera? Lo de que estoy como pan puede ser, pero luego pensaba que a Pocholo no lo he visto en mi vida. Pues leí el mensaje y lo dejé en visto, porque se me fue la olla, no le contesté ni nada. Si yo no lo he visto en persona. Pues el mensaje ahí se quedó, pero es que esta mañana me he levantado con otro mensaje de Pocholo", explicaba la periodista a sus seguidores de Instagram. Pero Marta no ha recibido un solo mensaje... ¡sino dos!

En este segundo mensaje, Pocholo se disculpaba con Marta, consciente del error que había cometido, pero lo hacía, de nuevo, liándolo más. "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Pélate. No volverá a pesar", le escribió el aristócrata. Algo que la exreportera de 'El programa de AR' se ha tomado con mucho humor. "No sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Pélate, que creo que se refiere a Marta Peñate, o el 'no volverá a pesar', en vez de pasar. Estoy living con que me haya confundido con Marta Peñate", comentaba Marta. Dicho esto público un post en que mencionaba a ambos para ponerlos en 'contacto'.

Lo cierto es que la química entre Marta Peñate y Pocholo en 'Tierra de Nadie' no pasó desapercibida para los espectadores del programa. Incluso el presentador Carlos Sobera le dijo a la colaboradora: "Nunca te había visto tan cerca de nadie como hoy".