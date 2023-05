La visita de Pocholo a Bosco en 'Supervivientes', con salto de helicóptero incluido, era una de las más esperadas por la audiencia, y es que el buen rollo del aristócrata allá donde va y su férrea defensa de su sobrino en el plató del reality han hecho que vuelva a ponerse de rabiosa actualidad. Tras participar él mismo en 'Supervivientes 2005', edición que se grabó en África y en la que quedó 7º -y que ganó Víctor Janeiro-, a Pocholo le ha vuelto a 'picar' el gusto por los realities, pero sin duda su visita al Caribe ha traído cola por otras cosas... como su tonteo con Laura Madrueño.



La visita de Pocholo puso en pie a todos los concursantes, pero si hubo alguien a quien el empresario se arrimó, esa fue la presentadora de 'Supervivientes', y ella se dejaba querer entre abrazos y carantoñas: "Sabes que en este programa te queremos mucho, Pocholo", le decía Laura, mientras él le agradecía tanto cariño abrazándola y dándole un beso en la cabeza, y tan evidente era el 'tonteo' que hasta en las redes sociales se dieron cuenta.

Algunos ya anunciaron hasta una "nueva carpeta" en el concurso entre Pocholo y la presentadora, y a otros sencillamente les hizo mucha gracias ver cómo el tío de Bosco parecía más interesado en ver a Laura que a su propio sobrino.

#ConexiónHonduras11 Pocholo acaba d llegar y a los 30 segundos ya le está tirando la caña a Laura 🤣🤣🤣🤣🤣 — Hello Kitty 💙 (@Leticia_Julia68) May 14, 2023

Pocholo parece que ha ido a ver a Laura Madrueño en vez de a su sobrino Bosco, no la deja ni respirar



JAJAJAJAJAJJAAJAJAJAJAAJAJAJA #ConexiónHonduras11 — de la Madrueño (@loca_ojo) May 14, 2023

Pocholo arrimándose a Laura jajajajaja no le mola ni nada #ConexionHonduras11 — susi busi (@ehturubia) May 14, 2023

Nueva carpeta pocholo y Laura #ConexiónHonduras11 — Chanel🥭 #CLAVAITO ✈️✈️ (@Brightnm1) May 14, 2023

Ya de vuelta en España, Pocholo dejó claro lo bien que se lo había pasado, algo en lo que tuvo mucho que ver la presentadora: "Vi a todos muy bien, pero a la que mejor vi es a Laura, que está... uff. La vi pero bien", bromeaba. Un detalle que no pasó desapercibido para Carlos Sobera, que en conexión con la isla, se lo 'chivó' a su compañera: "Has roto el corazón a Pocholo, que ha venido impresionado, que lo sepas". Laura, halagada, no pudo evitar reírse: "Y él a nosotros, que nos ha conquistado a todos", respondía la madrileña. A pesar de todo, Laura está felizmente casada con su pareja, Álvaro Puerto.