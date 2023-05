Ana Rosa Quintana ha vuelto a 'El programa de Ana Rosa' con buenas noticias y con un gran sentido del humor. El pasado 11 de mayo, fue la última vez que la presentadora se puso al frente de su programa. Días después, el 15 de mayo, Ana Rosa acudió a la entrega de Medallas de Madrid y explicó que estaría unos días alejada de la pequeña pantalla porque "tenía mucha plancha". Además, añadía que tenía que reunirse con el equipo de su productora para ir perfilando el contenido del nuevo programa que presentará en las tardes de Mediaset, en sustitución de 'Sálvame'.

Precisamente con esta expresión de "mucha plancha" ha arrancado en su regreso al programa. Ya que sí tenía asuntos profesionales pero también personales. Durante el lunes 22 y el martes 23, Ana Rosa tenía revisiones médicas, debido al cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre de 2021. "Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya no los he dedicado a planchar, que ya había planchado bastante, si no que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa", ha dicho la presentadora.

Capturas TV

Para evitar especulaciones y, dando alegría de su audiencia, Ana Rosa también ha desvelado los resultados: "Todo ha salido estupendamente y ya hasta después del verano". La 'reina de las mañanas' se ha mostrado feliz de estar de nuevo en 'su casa', con fuerza para afrontar la recta final de esta temporada. La presentadora ha elegido para su regreso un traje naranja, un tono que muchos describen ya como 'el color vitamina'.

La presentadora se ha sentado junto a los colaboradores de la mesa polítita y lo primero que ha hecho, tras presentarlos, ha sido dar las gracias a Joaquín Prat que ha estado al timón del programa durante su ausencia. "Muchas gracias por los éxitos de estos días", ha dicho Ana Rosa, en referencia a los buenos datos de audiencias que ha obtenido Prat.

Ana Rosa Quintana, en las tardes de Telecinco

gtres

El pasado 8 de mayo, Mediaset España confirmó el fin de 'Sálvame', concretamente el programa de Jorge Javier Vázquez llegará a su fin el 23 de junio. También desvelaba que Ana Rosa Quintana se hará cargo del nuevo magazine diario producido por el citado grupo de comunicación en colaboración con Unicorn Content, la productora de la presentadora, a partir de septiembre. Tras el comunicado de la cadena, la presentadora hizo sus primeras declaraciones al respecto: "A partir de septiembre, largo me lo fiais, haré mudanza a las tardes". Y añadía: "Me lo ha pedido la cadena, que Dios reparta suerte", que aceptando esta petición quería agradecer a Mediaset "19 años de apoyo, éxito y tranquilidad. Cuando mi cadena me pide algo, lo justo es devolver un poco de lo que me ha dado".

El cambio de Ana Rosa no será fulminante. Ella misma ha puesto fecha: "No voy a dejar la mañana. Al menos, no toda la mañana. Hasta las elecciones estaré en la mesa política", en referencia a las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año.

La presentadora ya habría presentado su propuesta a Mediaset para su nuevo programa y ahora tienen que llegar a acuerdos. "De momento, todo está en el aire", dijo hace unos días.