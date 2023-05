Alessandro Lequio lanza unas duras críticas contra los looks escogidos por la reina Letizia y su hija Leonor de Borbón para la confirmación de la infanta Sofía. El pasado 25 de mayo, la Familia Real se reunió en la parroquia de Nuestra Señora de Aravaca para acompañar a Sofía de Borbón en esta importante ceremonia religiosa en la que la Princesa de Asturias estuvo muy pendiente de sus abuelas y se vivió un momento de tensión entre la Reina y su suegra, doña Sofía. En 'El programa de Ana Rosa' comentaban los pormenores de la Confirmación de la hija menor de los Reyes cuando tocó analizar los estilismos escogidos por la Familia Real.

Telecinco

Alessandro Lequio también critica el calzado de Leonor

Mientras que Sofía lució un mono en color fucsia de Cayro Woman, Leonor escogió un vestido estampado de Molín et Moi y Letizia una blusa rosa de Hugo Boss y pantalones blancos pero sus looks no han sido del agrado de todos. Alessandro Lequio ha criticado duramente los estilismos escogidos por Letizia y su hija Leonor para la Confirmación de Sofía. "Van vestidas de moda Paqui para una comunión del pueblo. Perdona Ana es que los zapatronchos esos de la princesa Leonor es que no son de recibo", decía el italiano tras ver los looks de la Reina y la Princesa de Asturias.

Gtres

Además, Alessandro Lequio también ha tenido unas duras palabras hacia doña Letizia ya que cree que su estilismo es premeditado. "Y lo de la madre ya es ensañamiento con la madre de la criatura. Esta señora ¿qué quiere recalcar esa figura de persona no creyente? Porque lo está consiguiendo. Estamos hablando de la Familia Real por el amor de Dios de la futura reina católica es que no, es que no" decía y volvía a hablar del calzado de la Princesa de Asturias. "Lo de modas Paqui es una manera de decir, esos zapatronchos chico, que no hombre que no", decía. Mientras Ana Rosa Quintana dejaba claro que "para gustos colores" aunque el italiano insistía en que, como miembros de la Casa Real, debían "al menos un esfuerzo".