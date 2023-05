Melissa Jiménez y Fernando Alonso podrían haber empezado una relación sentimental. Todas las alarmas saltaron este fin de semana tras la publicación de una fotografía con un fan. En dicha imagen podíamos ver a la pareja en Mónaco. Aunque no posaban juntos se veía a la periodista por detrás, desvelando que se encontraban en una cita romántico.

Una imagen que hizo sospechar que la periodista y el piloto mantienen una relación más allá de los circuitos en los que coinciden por la profesión de ambos. Aunque los protagonistas aún no lo han confirmado, pero fuentes cercanas a ambos aseguran que se trata de una relación seria y consolidada.

Recordemos que él hace muy poquito que acabó su relación con la también periodista Andrea Schlager y que Melissa, que es la exmujer y madre de los tres hijos del futbolista Marc Bartra, hace poco se le relacionó con el humorista Dani Martínez.

Ahora, la colaboradora de televisión Gema Fernández ha asegurado en la mesa del Fresh de Telecinco que "Melissa está encantada y está deseando que la relación se haga publica para darle un empujón".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🧐Fernando Alonso and… Melissa Jimenez at the back



👩🏻‍❤️‍👨🏻New couple? pic.twitter.com/HwAyPJD2GU — Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) May 19, 2023

Según la periodista el avión de Fernando llega a recogerla a ella y se van a Instituto Oceanográfico de Mónaco. Pasan juntos el fin de semana haciendo turismo en la ciudad y el domingo, el avión las lleva de regreso a casa.

Otro dato que cuenta la periodista es que Fernando está integrado en la familia de Meliss y ella también lo está en la suya "Ya ha conocido a los padres de Fernando y ya es una relación consolidada, llevan un mes, presuntamente".