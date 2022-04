Fernando Alonso vuelve a estar enamorado. Tras su ruptura con Linda Morselli, el asturiano acaba de confirmar su relación con Andrea Schlager, una periodista austriaca, con la que ha compartido sus primeras imágenes a través de las redes sociales. El piloto no está teniendo un buen inicio de temporada y, para recargar pilas, se ha refugiado en Austria pero no lo ha hecho solo: su nueva novia está con él. Ha sido Fernando el que, a través de sus Stories de Instagram, ha compartido unas imágenes de su chica montando a caballo con el texto "Una belleza poderosa". ¿Se refería a su chica o al animal?

Además, Andrea también ha empezado a utilizar sus redes sociales para compartir sus primeras imágenes con Fernando confirmando así su relación que, en los mentideros del circuito, era un secreto a voces. La periodista compartió una imagen suya junto al asturiano haciendo surf con el texto "Ganas de otro verano". Además, subió una foto de su gato con un casco que fue compartida por Fernando entre risas y asegurando que la seguridad es lo primero.

@falonso/@andrea.m.schlager Instagram

Tras su matrimonio fallido con Raquel del Rosario y sus relaciones con Lara Álvarez y Linda Morselli, Fernando Alonso ha vuelto a encontrar el amor de la mano de Andrea Schlager, una periodista austriaca especializada en el mundo del motor. La informadora cubre los mundiales de Fórmula 1 y Moto GP para televisión y también es especialista en tenis. Andrea es amante de la velocidad como Fernando y su gran pasión son los animales. Tiene perro y gato y adora montar a caballo, una afición que le viene desde niña, incluso ha participado en alguna competición hípica.

